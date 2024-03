डराना-धमकाना कांग्रेस की संस्कृति, CJI को वकीलों की चिट्ठी पर बोले PM मोदी

BJD fielded four women candidates in the assembly elections : ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 4 महिलाओं को उनके पतियों की बजाए उम्मीदवार बनाया है। इन महिलाओं के पति 2019 के चुनाव में जीते थे या तो दूसरे स्थान पर रहे थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की।