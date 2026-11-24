Punjab Elections 2027: पंजाब की सियासत गरमाई, शिअद-भाजपा गठबंधन को लेकर केजरीवाल का तीखा हमला

Punjab Elections 2027: पंजाब में आगामी चुनावी समीकरणों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राज्य में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलों को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है।

सत्ता के लिए गठबंधन करने का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा किसी भी दल के साथ हाथ मिला सकती है। उन्होंने कहा कि जो दल पहले एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, वे अब केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए फिर से एक मंच पर आए हैं। केजरीवाल के अनुसार, पंजाब की जनता इन दलों के पुराने कार्यकाल और नीतियों को भली-भांति जानती है।

जनता के साथ असली गठबंधन

राजनीतिक गठबंधनों की चर्चाओं से अलग, केजरीवाल ने अपनी पार्टी की रणनीति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को किसी राजनीतिक बैसाखी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 'आप' का सीधा गठबंधन पंजाब की महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय, किसानों और व्यापारियों के साथ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी समाज के हर वर्ग के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

भगवंत मान सरकार के कार्यों का उल्लेख

इस दौरान आप संयोजक ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उपलब्धियों का भी प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने राज्य में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। केजरीवाल ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों के दम पर जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर अपना भरोसा कायम रखेगी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब की राजनीति में शिअद और भाजपा का पुराना गठबंधन रहा है, जो कृषि कानूनों के विरोध के चलते टूट गया था। अब एक बार फिर दोनों दलों के साथ आने से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जिस पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है।