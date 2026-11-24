Nepal PM India Visit: 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा दिखाने वाले बालेन शाह अब दिल्ली के साथ! जानिए कैसे और क्यों बदला काठमांडू का रुख? बीजिंग को झटका, दिल्ली को प्राथमिकता! नेपाल के युवा पीएम बालेंद्र शाह की पहली विदेश यात्रा की पूरी इनसाइड स्टोरी

कूटनीतिक परंपरा और राष्ट्रवादी छवि से आगे बढ़ता व्यावहारिक कदम

बीजिंग के बजाय नई दिल्ली को चुनने के 4 प्रमुख कारण

तनाव कम करने की कूटनीति : यदि शाह अपनी पहली यात्रा के लिए बीजिंग जाते, तो भारत-नेपाल संबंधों में अनावश्यक कड़वाहट बढ़ सकती थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू यात्रा और रवि लामिछाने के दिल्ली दौरे के बाद बनी जमीन ने रिश्तों को सामान्य करने का अवसर दिया। आपदा राहत और पुनर्निर्माण की जरूरत : 26 अगस्त को भोतेकोशी में आई भीषण बाढ़ से नेपाल के बुनियादी ढांचे और जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। भारत ने तुरंत 130 टन राहत सामग्री और 54 विशेषज्ञ भेजे। पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को बड़े वित्तीय सहयोग की जरूरत थी, जिसे भारत ने 24,000 करोड़ नेपाली रुपए (1.6 अरब डॉलर) के पैकेज से पूरा किया। आर्थिक और पारगमन निर्भरता : नेपाल के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80% हिस्सा भारत जाता है और कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का करीब एक-तिहाई भारत से आता है। दूसरी तरफ, चीन के साथ तातोपानी और रसुवागढ़ी सीमा चौकियों के बार-बार बंद होने से यह स्पष्ट हो चुका है कि उत्तरी मार्ग दक्षिणी मार्ग (भारत) का विकल्प नहीं बन सकते। हाइड्रोपावर और बिजली निर्यात : भारत वर्तमान में नेपाल से करीब 1,200 मेगावाट बिजली खरीद रहा है और अगले 10 वर्षों में इसे 10,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल ने भारत को बिजली बेचकर लगभग 1,800 करोड़ नेपाली रुपए कमाए। इसके अलावा, चीनी ठेकेदारों से जुड़ी परियोजनाओं की बिजली खरीदने को लेकर भारत की नियामकीय शर्तों ने भी काठमांडू के लिए दिल्ली से तालमेल बिठाना अनिवार्य बना दिया।

यात्रा की बड़ी उपलब्धियां : 8 समझौते और 6 प्रमुख परियोजनाएं

अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा (सरयू-कमला एक्सप्रेस) : यह इस यात्रा की सबसे बड़ी सौगात रही। गोरखपुर, बस्ती, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर के रास्ते चलने वाली इस ट्रेन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवध और मिथिला के बीच 'रोटी-बेटी' संबंधों का नया अध्याय बताया।

यह इस यात्रा की सबसे बड़ी सौगात रही। गोरखपुर, बस्ती, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर के रास्ते चलने वाली इस ट्रेन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवध और मिथिला के बीच 'रोटी-बेटी' संबंधों का नया अध्याय बताया। ऊर्जा और ईंधन कनेक्टिविटी : 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना, मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण और झापा में पेट्रोलियम टर्मिनल का शुभारंभ।

669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना, मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण और झापा में पेट्रोलियम टर्मिनल का शुभारंभ। सीमा अवसंरचना : धारचूला-दर्चुला मोटर पुल और बनबसा में एकीकृत जांच चौकी (ICP) की आधारशिला।

धारचूला-दर्चुला मोटर पुल और बनबसा में एकीकृत जांच चौकी (ICP) की आधारशिला। 8 अन्य MoUs : उपग्रह संचार, पुलिस व सुरक्षा प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, शहरी विकास और मत्स्य पालन में सहयोग।

जिन संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बनी

कालापानी , लिपुलेख और लिम्पियाधुरा : 2019 के मानचित्र विवाद के बाद से लंबित इस सीमा मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई। भारत का स्पष्ट रुख है कि लगभग 98% सीमा निर्धारित हो चुकी है और शेष विवाद केवल द्विपक्षीय तंत्र से ही सुलझाए जाएंगे।

2019 के मानचित्र विवाद के बाद से लंबित इस सीमा मुद्दे पर कोई घोषणा नहीं हुई। भारत का स्पष्ट रुख है कि लगभग 98% सीमा निर्धारित हो चुकी है और शेष विवाद केवल द्विपक्षीय तंत्र से ही सुलझाए जाएंगे। 1950 की संधि और हवाई मार्ग : नेपाल द्वारा की जा रही अतिरिक्त एयर एंट्री रूट्स (हवाई प्रवेश मार्ग), व्यापार संधि में संशोधन और 1950 की भारत-नेपाल शांति व मित्रता संधि में बदलाव की मांगों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी।

संतुलन की शुरुआत, पर विश्वास की परीक्षा बाकी

India Nepal relations: नेपाल के युवा प्रधानमंत्रीने मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए बीजिंग के बजाय नई दिल्ली को चुनकर दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक स्पष्ट संदेश दिया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस शिखर वार्ता मेंके विकास सहायता पैकेज,औरसहित 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहमति बनी। हालांकि, सीमा विवाद और 1950 की संधि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी बर्फ पिघलना बाकी है।रैपर से राजनेता और काठमांडू के मेयर से नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह की सरकार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (अध्यक्ष: रवि लामिछाने) के नेतृत्व में सितंबर 2025 के युवा आंदोलन के बाद बनी। मेयर रहते हुए 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा दिखाने और मई 2026 में संसद के भीतर सीमा संबंधी बयानों के कारण दिल्ली और काठमांडू के बीच एक असहजता बनी हुई थी।लेकिन 2008 में पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' और दिसंबर 2024 में केपी शर्मा ओली द्वारा पहली यात्रा के लिए चीन जाने के विपरीत, बालेंद्र शाह ने पारंपरिक कूटनीतिक मार्ग पर लौटते हुए नई दिल्ली को प्राथमिकता दी।हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पीएम शाह के बीच हुई वार्ता के बाद कई ऐतिहासिक परियोजनाओं की शुरुआत हुई:दोनों देशों ने व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाया, लेकिन पुराने विवादित मुद्दों को औपचारिक एजेंडे से बाहर रखा गया:बालेंद्र शाह का नई दिल्ली दौरा यह दर्शाता है कि काठमांडू चीन के साथ संबंध बनाए रखते हुए (जहां नए नेपाली राजदूत डॉ. कल्याण राज शर्मा ने 19 नवंबर को पदभार संभाला है) भारत के साथ अपनी आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता।यह यात्रा दोनों देशों के बीचकी एक ठोस शुरुआत जरूर है, लेकिन सितंबर 2025 के राजनीतिक बदलावों के बाद पैदा हुए अविश्वास को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभी लंबी कूटनीतिक यात्रा तय करनी बाकी है।