TCS के बाद विप्रो में बवाल, सहकर्मी ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बनाया दबाव, नौकरी छोड़ने को किया मजबूर
महाराष्ट्र के पुणे में विप्रो टेक्नोलॉजीज (Wipro Technologies) की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाया है कि उसके एक सहकर्मी ने उस पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इससे पहले नासिक में स्थित टीसीएस में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। ALSO READ: ये कैसी जिद, धोने में पैंट पर रंग चढ़ा तो इकलौते बेटे ने लगा ली फांसी
क्या है मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, ये आरोप पुणे में हिंदू जनजागृती समिति द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विप्रो टेक्नोलॉजीज की इस पूर्व कर्मचारी ने हिंजवड़ी कार्यालय में काम करने के दौरान हुए अपने उत्पीड़न की कहानी बयां की। पीड़िता के वकील ने बताया कि कंपनी को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग का कानूनी नोटिस भी भेजा गया है।
पीड़िता ने बताया कि पिछले साल अगस्त में उसे कंपनी में एक टीम मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इस दौरान उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी रही पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी महिला सहकर्मी शाहिना रशीद ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और एक मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए बार-बार दबाव डाला था। ALSO READ: पति बना हैवान, पत्नी को पीट पीटकर कर उतार दिया मौत के घाट
शिकायत के बाद एक्शन में पुणे पुलिस
पीड़िता का आरोप है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस उत्पीड़न के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, खुद उसी के खिलाफ कंपनी की लोकपाल समिति में शिकायत दर्ज करा दी गई। विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी की इस शिकायत के बाद, पुणे की हिंजवड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी को नोटिस जारी कर कंपनी से जवाब मांगा गया है।
edited by : Nrapendra Gupta
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