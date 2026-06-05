TCS के बाद विप्रो में बवाल, सहकर्मी ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बनाया दबाव, नौकरी छोड़ने को किया मजबूर

क्या है मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, ये आरोप पुणे में हिंदू जनजागृती समिति द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, विप्रो टेक्नोलॉजीज की इस पूर्व कर्मचारी ने हिंजवड़ी कार्यालय में काम करने के दौरान हुए अपने उत्पीड़न की कहानी बयां की। पीड़िता के वकील ने बताया कि कंपनी को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग का कानूनी नोटिस भी भेजा गया है।

शिकायत के बाद एक्शन में पुणे पुलिस

पीड़िता का आरोप है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस उत्पीड़न के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, खुद उसी के खिलाफ कंपनी की लोकपाल समिति में शिकायत दर्ज करा दी गई। विप्रो टेक्नोलॉजीज की पूर्व कर्मचारी की इस शिकायत के बाद, पुणे की हिंजवड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी को नोटिस जारी कर कंपनी से जवाब मांगा गया है।

edited by : Nrapendra Gupta