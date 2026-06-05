अधिक क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: योग्यता छिपाई तो जाएगी सरकारी नौकरी, कोर्ट ने बताया क्यों है जरूरी

सिर्फ निर्धारित योग्यता वालों को मिले नौकरी: SC

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक अस्थायी बैंक सहायक को बहाल करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कर्मचारी ने स्नातक होने की बात छिपाकर 10वीं तक की योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नौकरी पाई थी। हाईकोर्ट ने यह बात नजरअंदाज की।

ALSO READ: जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्त पीठ ने कहा कि सरकारी नौकरी सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित योग्यता के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। जब कोई पद कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हो, तो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को वह नौकरी हासिल करने अनुमति देना, असल में पात्र एवं हकदार अभ्यर्थी को उस मौके से वंचित करना है। अदालत ने उक्त कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बैंक के फैसले को सही ठहराया। योग्यता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य उन लोगों को रोजगार के अवसर देना जो हालात की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए।

कुछ श्रेणियों के आरक्षित हो पद

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जब कोई पद विशेष रूप से कम शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए ही निर्धारित था, तो उच्च योग्यता वाले किसी व्यक्ति को वह रोजगार हासिल करने की अनुमति देने का अनिवार्य परिणाम यही होगा कि एक वास्तव में योग्य और हकदार उम्मीदवार उस अवसर से वंचित रह जाएगा।

edited by : Nrapendra Gupta