दिल्ली होटल अग्निकांड : लवकेश बजाज 4 दिन की पुलिस रिमांड में

गौरतलब है कि मालवीय नगर में स्थित होटल फ्लेरिश स्टेज में बुधवार सुबह आग लगने से 21 लोगों को मौत हो गई थी। 19 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया था।

लवकेश ने किया था खुलासा

बजाज ने कहा था कि कमरे के आकार में वृद्धि सहित संरचनात्मक बदलाव भी होटल का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के सुझाव पर किए गए थे। उस व्यक्ति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसी व्यवस्थाएं नियमित हैं और दिल्ली में सब चलता है।

फायर एनओसी भी नहीं थी

पुलिस पूछताछ में बजाज ने कहा कि परिसर के पास फायर एनओसी नहीं था। दिल्ली पुलिस अब बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस परिसर से संबंधित सभी स्वीकृतियों, अनुमतियों और अनुपालन की पुष्टि कर रही है। पुलिस अब बजाज के दावों की पुष्टि और अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए उसे आज अदालत में पेश कर हिरासत की मांग करेगी।

edited by : Nrapendra Gupta