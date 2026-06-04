ये कैसी जिद, धोने में पैंट पर रंग चढ़ा तो लगा ली इकलौते बेटे ने लगा ली फांसी

एक परिवार के इकलौते बेटे (Son) ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसने यह नहीं सोचा कि उसके बाद उसके माता-पिता का क्या हाल होगा। आत्महत्या का कारण एक पैंट (Pants) थी, जिसे धोने के दौरान उस पर दूसरे कपड़ों का कलर (color) चढ़ गया था। इस पर उसने मां से झगड़ा किया और आखिर में जीवनलीला समाप्त कर ली।नार्थ तोड़ा के रहने वाले 18 साल के गौरव पिता मनोज ने फांसी लगाकर जान दे दी। गौरव के परिजन ने बताया कि उसने क्रीम कलर की एक पैंट खरीदी थी, जिसे कल मां ने अन्य कपड़ों के साथ वाशिंग मशीन में धो दिया था। इस दौरान उसमें अन्य कपड़ों का कलर लगा तो गौरव मां से विवाद करने लगा। बाद में गुस्से में आकर उसने कैंची से उस पैंट को काट दिया। इस पर मां ने उसे फटकारा और उसकी हरकत का वीडियो बनाने लगी तो गौरव ने मां के हाथ से आईफोन छीनकर फोड़ दिया।आईफोन सुधराने के लिए गौरव दोस्त के पाaस भी गया और दोस्तों ने कहा कि इसे जेल रोड पर सुधरवाकर आते हैं। बाद में गौरव घर पहुंचा और फांसी लगा ली। गौरव जूते की दुकान पर काम करता था। उसके पिता वाहनों पर कलर का काम करते हैं। गौरव अविवाहित था।Edited By: Naveen R Rangiyal