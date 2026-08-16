'वंदे मातरम' विवाद के बाद सोनिया और राहुल की बढ़ी मुश्किलें, दोनों के खिलाफ थाने में दर्ज हुई FIR, मामले पर क्‍या बोले बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज?

एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्‍ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह की एफआईआर कर्नाटक में भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' के गायन में जानबूझकर व्यवधान डाला गया। एफआईआर के बाद सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में हुआ क्या था?





इससे पहले कर्नाटक के मेंगलुरु में भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता विकास पुत्तुर ने कहा कि हमने और पूरे देश ने देखा कि वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थीं और उन्हें निर्देश दे रही थीं। वंदे मातरम् के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने पश्चिम बंगाल समेत देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

मामले पर बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज ने की यह मांग

इससे पहले वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर उनसे बिना शर्त माफी मांगने की अपील की। चटर्जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका पर जोर दिया। चटर्जी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाए जाने को लेकर बेचैनी थी और इसे रोकने की बार-बार कोशिशें की गईं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लगाया यह आरोप

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सोनिया गांधी ने जो किया, वह राष्ट्रगीत और उसके रचयिता दोनों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने जो किया, उससे पूरा पश्चिम बंगाल आक्रोशित है।

विवाद पर भाजपा नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का बयान

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के अपमान के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, वंदे मातरम् देश का प्राण है। जन गण मन हमारे देश की आत्मा है। इसके बारे में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।

मामले पर क्‍या बोली कांग्रेस?

हालांकि कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी माफी नहीं मांगेंगीं। अल्वी ने कहा है कि सोनिया गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं है।

क्या है मामला?

दरअसल कांग्रेस के एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात करते हुए दिख रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में वंदे मातरम् बज रहा है। इसके बाद गांधी और खरगे गाना रोकने का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। इसी वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे राष्ट्रगान और 'वंदे मातरम' का अपमान बताया है।