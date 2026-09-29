राहुल गांधी 1 अक्टूबर को आएंगे बालाघाट, आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात

भोपाल। इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी एक बार मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के बालाघाट आएंगे। राहुल गांधी बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। अब तक के तय का्र्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी बालाघाट के बैहर और बिरसा का दौरान कर पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलेंगे।

गौरतलब है कि बालाघाट जिले में पिछले दिनों आदिवासी बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों की मौत मलेरिया और कुपोषण जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते हुई है। इस घटना ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और बच्चों के पोषण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे । इस दौरान वे स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं।

राहुल गांधी का पिछले एक पखवाड़े में यह दूसरा मध्यप्रदेश दौरा होगा. इससे पहले राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहु्ंचे थे जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद में भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे।