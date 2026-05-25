सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. omkareshwar temple devotees assault video viral trust staff controversy news
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (18:39 IST)

Omkareshwar : ओंकारेश्वर मंदिर में कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को पीटा, लात-घूंसे चले, वायरल वीडियो से हड़कंप, जानिए किस बात पर विवाद

omkarshwar
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बार फिर आस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 
जानकारी के मुताबिक मारपीट का शिकार हुए श्रद्धालु मध्यप्रदेश के बाहर के बताए जा रहे हैं, जो एक दल के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लोग मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग श्रद्धालुओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
 

किस बात को लेकर शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब श्रद्धालु मंदिर के झूला पुल क्षेत्र से दर्शन के लिए प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया।  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोके जाने से नाराज श्रद्धालुओं के दल के कुछ सदस्यों और कर्मचारियों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर मारपीट में बदल गई।  घटना के बाद श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। 
स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकारेश्वर जैसे बड़े धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है कि मामले पर कार्रवाई करते हुए मंदिर के सुपरवाइजर सहित पांच अन्य कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप बोले- मुझे भारत पसंद, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन, अमेरिकी राजदूत को आया सरप्राइज कॉल

डोनाल्ड ट्रंप बोले- मुझे भारत पसंद, प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा फैन, अमेरिकी राजदूत को आया सरप्राइज कॉलUS President Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सरप्राइज कॉल में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर को अचानक फोन किया। तब गोर अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में थे। ट्रंप ने इस दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा, मुझे भारत से प्यार है। मैं बस सभी को 'हैलो' कहना चाहता हूं। I Love प्रधानमंत्री। पीएम मोदी महान हैं, वे मेरे दोस्त हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों का जोरदार समर्थन किया।

पश्चिम बंगाल के फालता में BJP की प्रचंड जीत, देबांग्शु पांडा ने जहांगीर खान को 1 लाख से ज्यादा वोटों से दी शिकस्‍त, शुभेंदु अधिकारी की भविष्यवाणी हुई सच

पश्चिम बंगाल के फालता में BJP की प्रचंड जीत, देबांग्शु पांडा ने जहांगीर खान को 1 लाख से ज्यादा वोटों से दी शिकस्‍त, शुभेंदु अधिकारी की भविष्यवाणी हुई सचFalta Assembly Election Result : पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा में हुए दोबारा मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। फालता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 109021 वोटों के अंतर से लेफ्ट उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी को हराया। बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को कुल 149666 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर CPI(M) के शंभू नाथ कुर्मी को केवल 40645 वोट से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मोल्ला को केवल 10084 वोट मिले। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को 7783 वोट मिले। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव से पहले इस सीट पर ऐलान किया था कि भाजपा 1 लाख से ज्‍यादा वोटों से जीतेगी।

Hormuz को लेकर जल्द आ सकती है खुशखबरी, भारत में Marco Rubio का बड़ा बयान

Hormuz को लेकर जल्द आ सकती है खुशखबरी, भारत में Marco Rubio का बड़ा बयानअमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने ईरान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आज देर शाम तक और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। रुबियो ने कहा कि होर्मुज को लेकर खुशखबरी जल्द आ सकती है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे ईरान पर हमला, Hormuz पर किसका कंट्रोल, तय हुआ शांति समझौता

क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे ईरान पर हमला, Hormuz पर किसका कंट्रोल, तय हुआ शांति समझौताअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौता 'लगभग तय' हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों के साथ हुई बातचीत के बाद तीन महीने से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि समझौते की अंतिम शर्तों पर चर्चा जारी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है।

Cockroach janta party पर सियासी घमासान, पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस का समर्थन, रिजिजू के आरोपों पर क्या बोले अभिजीत दिपके

Cockroach janta party पर सियासी घमासान, पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस का समर्थन, रिजिजू के आरोपों पर क्या बोले अभिजीत दिपकेकॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach janta party) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान और अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क्स से सोशल मीडिया समर्थन मिल रहा है।

और भी वीडियो देखें

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कब तक मिलेगी राहत

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कब तक मिलेगी राहतदेशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। 11 दिन में लगातार चौथी बार दाम बढ़ने के बाद कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी तेजी से 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है।

TamilNadu : मासूम की चीखों पर 'बेशर्म' मुस्कुराहट, 10 साल की बच्ची की यौन उत्पीड़न, हत्या के बाद मंत्री और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर भड़के लोग

TamilNadu : मासूम की चीखों पर 'बेशर्म' मुस्कुराहट, 10 साल की बच्ची की यौन उत्पीड़न, हत्या के बाद मंत्री और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर भड़के लोगतमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के सुलूर में 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या मामले को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। लगातार दो विवादों ने सरकार की संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

धार के भोजशाला में बनेगा सरस्वती लोक, CM डॉ. मोहन यादव का एलान, आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

धार के भोजशाला में बनेगा सरस्वती लोक, CM डॉ. मोहन यादव का एलान, आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायताभोजशाला पर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोजशाला में मां वाग्देवी का पूरे विधि-विधान से पूजन हुआ। यह पहला मौका है कि किसी मुख्यमंत्री ने भोजशाला मेंपूजा-अर्चना की।इस मौके पर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि धार में मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अब से धार जिला सबसे आगे रहेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब धार में वो सब होगा, जो वो चाहेंगे।

जस्टिस स्वर्णकांता ने किया बहिष्कार तो माने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी की हां

जस्टिस स्वर्णकांता ने किया बहिष्कार तो माने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी की हांदिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील से जुड़ी सुनवाई में शामिल होंगे। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि तीनों नेताओं ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में वकालतनामा दाखिल कर दिया है।

किस मामले को लेकर बौखलाया चीन, भारत से कहा- बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला

किस मामले को लेकर बौखलाया चीन, भारत से कहा- बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामलातिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे पर चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले से दूर रहे और किसी भी तरह के “बाहरी हस्तक्षेप” से बचें। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के नए राजनीतिक प्रमुख के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com