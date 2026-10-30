  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. election-commission-sir-schedule-revised-6-states-voter-list-dates
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 30 October 2026 (08:15 IST)

दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बदली SIR की तारीख, देखें नई डेडलाइन

ECI Revises SIR Schedule in 6 states
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (08:15 IST)
google-news
ECI Revises SIR Schedule: दिल्ली-महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर नई संशोधित समयसीमा की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब बदली हुई तारीखों पर दावे-आपत्तियां निपटाए जाएंगे और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।
 
'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) वह प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदाता सूची को पूरी तरह से जांचा और अपडेट किया जाता है। आयोग के ताजा आदेश के दायरे में महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और नगालैंड को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नए शेड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि आम नागरिकों तक सही जानकारी समय पर पहुँच सके।
 

कब जारी होगी अंतिम मतदाता सूची?

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 30 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई है। दिल्ली में अंतिम सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। 
 

कब होगा दावे और आपत्तियों का निपटारा?

चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दावे और आपत्तियों के निपटारे के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 20 नवंबर 2026 तक दावे-आपत्तियों का निपटारा करना होगा।

महाराष्ट्र और नगालैंड में इसके लिए 25 नवंबर 2026 अंतिम तारीख है। वहीं, तेलंगाना में दावे-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 26 नवंबर 2026 है। दिल्ली में दावे और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा भी अलग है। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Top News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से महंगाई का खतरा और पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपील

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपीलमुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं।

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।

Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी

Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगीदेश में लगातार बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान, मीडिया में खबरों और अदालत के आदेशों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों के जाल में कैसे फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मोबाइल फोन के जरिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसे अपना मोबाइल दीवार पर मार देना चाहिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी।

Prayagraj : ड्रमों में भरे थे ₹500 के नोट, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जमीन से निकला 5 करोड़ से ज्यादा का खजाना, 4 हिरासत में

Prayagraj : ड्रमों में भरे थे ₹500 के नोट, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जमीन से निकला 5 करोड़ से ज्यादा का खजाना, 4 हिरासत मेंउत्तरप्रदेश के प्रयागराज में जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई नकदी मिलने से हड़कंप मच गया है। नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में पुलिस ने खुदाई कर तीन ड्रम बरामद किए, जिनमें ₹500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। बरामद नकदी की रकम ₹5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

'एक्स-मेन' और 'स्टार ट्रेक' फेम दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन

'एक्स-मेन' और 'स्टार ट्रेक' फेम दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधनदिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने एक्स-मेन सीरीज में अपने किरदार प्रोफेसर चार्लस जेवियर अलावा स्टार ट्रेक और मार्वल वर्ल्ड से जुड़ी कई कृतियों में यादगार अभिनय किया था।

ऑडियो रिकॉर्डिंग ने बताया, कैसे हुआ स्पेन में इतना बड़ा रेल हादसा

ऑडियो रिकॉर्डिंग ने बताया, कैसे हुआ स्पेन में इतना बड़ा रेल हादसास्पेन में भीषण रेल हादसे से ठीक पहले, रेल कंट्रोल सेंटर और ट्रेन ड्राइवरों के बीच रेडियो पर हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया है। बातचीत के दौरान गंभीर गलती सामने आई है।

दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बदली SIR की तारीख, देखें नई डेडलाइन

दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में बदली SIR की तारीख, देखें नई डेडलाइनECI Revises SIR Schedule: दिल्ली-महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर नई संशोधित समयसीमा की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब बदली हुई तारीखों पर दावे-आपत्तियां निपटाए जाएंगे और फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

Top News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से महंगाई का खतरा और पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

Top News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से महंगाई का खतरा और पैट्रिक स्टीवर्ट का निधनTop News 30 October: 6 राज्यों में SIR की तारीख बढ़ी, सुपर अल नीनो से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा, Cyclone Arnab के बाद भी बारिश से राहत नहीं, इजराइल में नेतन्याहू के लिकुड को मिले सर्वाधिक वोट, दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का अमेरिका के लॉस एंजिल्स में निधन। 30 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

सुपर अल नीनो से कैसे बढ़ सकती है महंगाई? भारत की GDP ग्रोथ पर क्या होगा असर? IMF ने क्या दी चेतावनी

सुपर अल नीनो से कैसे बढ़ सकती है महंगाई? भारत की GDP ग्रोथ पर क्या होगा असर? IMF ने क्या दी चेतावनीअंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सुपर अल नीनो (Super El Niño) मौसम संबंधी घटना के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। IMF के मुताबिक, यदि इस मौसमी घटना के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इससे भारतीय परिवारों की खरीदारी करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। हालांकि, संस्था ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये जोखिम वास्तविक रूप में सामने नहीं आए हैं।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।