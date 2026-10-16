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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (18:13 IST)

बैंगलूरू में बेहतरीन समापन के बीच बारिश का साया, अभ्यास सत्र भी रद्द

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (18:18 IST)
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INDvsWI भारत बनाम वेस्टइंडीज के पांचवे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जहां प्रशंसक अंतिम ओवर तक के मुकाबले के सपने सजाए हैं वहां काले बादलों का कुछ अलग ही इरादा लगता है। बैंगलुरू में बारिश शनिवार के दिन मैच का मजा किरकिरा कर सकती है।

इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि टीमों के लिए जरूरी अभ्यास सत्र आज बारिश के कारण रद्द करना पड़ा, हालांकि इंडीज भी अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं ले पाई लेकिन मेजबान टीम पर सीरीज जीतने का ज्यादा दबाव है।

मौसम विभाग की मानें तो कल भी हालात ठीक नहीं है। शाम 5 बजे 66 प्रतिशत बारिश के आसार है तो 6 बजे 68 प्रतिशत। मैच की शुरुआत 7 बजे 69 प्रतिशत  बारिश के आसार है। 8 और 9 बजे यह आंकड़ा 70 प्रतिशत तक जा रहा है। वहीं 10 बजे 69 प्रतिशत पर यह आंकड़ा टिका हुआ है।
भारत के लिये समस्या शीर्ष क्रम से शुरू होती है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने अभी तक तीन अर्धशतक जमाये हैं लेकिन सलामी जोड़ी के रूप में उनका योगदान 29, 42, 7 और 60 रहा है।ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और नमन धीर बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे । लखनऊ में पहले टी20 में 102 रन बनाने के बाद श्रेयस ने अगले तीन मैचों में 40, 1 और 16 रन बनाये । यहां हारने से बतौर कप्तान श्रेयस की छवि को ठेस पहुंचेगी।

तीसरे नंबर पर ईशान ने 43, 37 और छह रन बनाये हैं। वहीं धीर की पारियां 4, 10 और 0 की रही है।एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की सपाट पिच बल्लेबाजों की ऐशगाह मानी जाती है। इस मैदान पर हालांकि अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली गई है।पिछले मैच में कंधे की चोट का शिकार हुए अर्शदीप सिंह की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है।

वेस्टइंडीज के लिये कप्तान शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड 261 और 221 रन बना चुके हैं और श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष दो स्थानों पर हैं।वहीं पहले दो टी-20 मैचों में पिटने वाली कैरिबियाई गेंदबाजी ने पिछले दो मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी को परेशानी में डाला है वह भी तेज शरुआत मिलने के बाद इससे टीम के गेंदबाजों को आत्मविश्वास मिला है।

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार , अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, आमिर जांगू (विकेटकीपर), कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफान रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती।

समय:-शाम 7:00 बजे

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