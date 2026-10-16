बैंगलूरू T-20I के लिए टीम से जुड़े भुवनेश्वर, 4 साल बाद हो सकती है वापसी

News Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_ — BCCI (@BCCI) October 16, 2026

भुवनेश्वर कुमार का बैंगलूरू में रहना भारतीय टीम के लिए वरदान तब साबित हो गया जब उनको न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टीम से जोड़ लिया गया। गौरतलब है कि भुवनेश्वर कुमार बैंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में जुड़े थे। इसके अलावा वह यहां की लीग टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू का भी हिस्सा है।अर्शदीप सिंह को शमार जोसेफ ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांह पर गेंद डालकर चोटिल कर दिया था। हालांकि वह अभी भी टीम का हिस्सा है लेकिन अगर वह फिट नहीं होते तो उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को मौका मिल सकता है। भारत बनाम वेस्टइंडीज की सीरीज 2-2 से बराबर चल रही है।इससे पहले भुवनेश्वर कुमार की करीब 4 साल बाद टी-20 सीरीज में वापसी हुई है। इससे पहले वह भारत के लिए टी-20 विश्वकप 2022 खेल चुके थे। उन्हें करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम में भी हाल ही में चुना गया था।पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के पद छोड़ने के बाद चयनकर्ताओं ने पहली बार टीम का चयन किया जिसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने की। प्रज्ञान ओझा अंतरिम मुख्य चयनकर्ता हैं।भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। श्रृंखला का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा जबकि दूसरा मुकाबला भी इसी शहर में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा।तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होगा जबकि चौथा और पांचवां मैच क्रमश: 30 अक्टूबर और एक नवंबर को ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे।श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेटकीपर), नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार , अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, मयंक यादव।