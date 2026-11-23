तिलक की धीमी शतकीय पारी और पाक से हारने के बाद दिए बयान की हुई आलोचना

Look at this shameless dog celebrating his century, I've never seen more shameless player than Tilak Varma. https://t.co/rIeiKRFch5 — ` (@wokenupkohli) November 22, 2026

Tilak Varma said, “the way Abhishek and Shahbaz played with me was good. Unfortunately Shahbaz got out trying to accelerate, I could’ve won the match if I had got support”. https://t.co/rTqgKkIgFt

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 23, 2026

More than the ‘Century’ the post-match comments will haunt Tilak Verma for a long time. #IndAvsPakA

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) November 23, 2026

राईजिंग एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारती टीम 26 रनों पर 2 विकेट खोकर मुश्किल में थी। इस वक्त क्रीज पर आए तिलक वर्मा जिन्होंने विकेटों का पतन रोकने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में सामने की छोर से विकेट गिरता रहा क्योंकि जरूरी रन गति बढ़ रही थी।एक समय ऐसा था जब अभिषेक 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और तिलक वर्मा 34 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने 92 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जब वह अंतिम विकेट के रूप में पवैलियन लौटे तब वह शतक तो बना चुके थे लेकिन उसमें 149 गेंदें लग चुकी थी। तिलक ने अपनी पारी में 7 चौके लगाए लेकिन एकमात्र छक्का तब मारा जब मैच हाथ से निकल चुका था।मैच हारने के बाद तिलक वर्मा ने जो कहा उस बयान की पारी से ज्यादा आलोचना हो रही है। मैं तब ही खुश होता अगर मैच हमारी झोली में होता। मैं जितना हो सके मैच को अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई बल्लेबाज मेरे साथ टिक जाता तो मैं मैच खत्म करके आ सकता था। एक कप्तान को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वह आज के मुकाबले में इतने रन बना पाए।चुनौतीपूर्ण पिच पर 314 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। भारत ए के लिए तिलक (सात चौके, एक छक्का) के शतक के अलावा अभिषेक शर्मा (70 रन) और शाहबाज अहमद (56 रन) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं लेकिन अन्य बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला। इससे टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर ऑल आउट हो गई।पाकिस्तान ए के लिए अली रजा और हसन नवाज ने तीन तीन विकेट झटके। मोहम्मद इमरान ने दो खिलाड़ियों को आउट किया जबकि अहमद दानियाल और सुफयान मोकिम ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले पाकिस्तान ए की टीम मध्यक्रम बल्लेबाज हसन नवाज की 79 रन की तेजतर्रार पारी के बाद 49.2 ओवर में 313 रन पर ऑल आउट हो गई थी। हर्षित राणा, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेगड़े और विपराज निगम को 2-2 विकेट मिले।