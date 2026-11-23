भारत न्यूजीलैंड टेस्ट हुआ उबाऊ ड्रॉ, लगातार दूसरी बार बेनतीजा टेस्ट के अंतिम दिन निकले 3 विकेट

A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington #WTC27 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu — ICC (@ICC) November 23, 2026

INDvsNZ वेलिंगटन में खेला गया भारत बनाम न्यूजीलैंड का टेस्ट एक उबाऊ ड्रॉ घोषित हो गया जब कप्तान शुभमन गिल ने ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल के साथ हाथ मिला लिया। मैच में तब 15 ओवर और बाकी थे। पूर्वसंध्या के 119 पर 2 विकेट खो चुकी न्यूजीलैंड की टीम ने आज सुबह भारत के लिए इस पारी का सबसे सफल सत्र दिया जिसमें दोनों जमे हुए बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे और राचिन रविंद्र के विकेट आए।इसके बाद दूसरे सत्र में टीम ने विकेटकीपर का विकेट खोया। वहीं अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाज कोई विकेट नहीं निकाल पाए। यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का लगातार दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ है। इससे पहले टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट ड्रॉ किया था। दिलचस्प बात यह है कि उस टेस्ट में भी भारत अंतिम दिन सिर्फ 3 विकेट ले पाया था।मिचेल (186 गेंदों पर नाबाद 49) और फिलिप्स (126 गेंदों पर नाबाद 26) ने तब मोर्चा संभाला जब भारत ने न्यूजीलैंड के पांच विकेट 176 रन पर निकालकर जीत की उम्मीद जगा दी थी। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 63 रन की अटूट साझेदारी की।न्यूजीलैंड ने जब अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 239 रन बनाए थे तब दोनों कप्तान मैच ड्रॉ करने पर सहमत हो गए।भारत ने न्यूजीलैंड के 368 रन के जवाब में अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन पर समाप्त घोषित करके 352 रन की बढ़त हासिल की थी।दिन भर तेज हवा चल रही थी और आसमान में कुछ बादल भी थे, लेकिन पिच में ऐसी कोई खामी नहीं थी जिससे बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाने वाले बल्लेबाजों को किसी तरह की परेशानी हो। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज गेंद की सीधी रेखा में खेल सकते थे और असमान उछाल की चिंता किए बिना बचाव कर सकते थे।सीमित ओवरों के धाकड़ बल्लेबाज मिचेल और फिलिप्स ने दिखाया कि वह जरूरत पड़ने पर बेहद रक्षात्मक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। न्यूजीलैंड के रक्षात्मक रवैए का अंदाजा इससे ही लग सकता है कि उसने अंतिम दिन 75 ओवर का सामना किया और केवल 120 रन बनाए।वाशिंगटन सुंदर (34 ओवर में 64 रन देकर एक विकेट) ने कुछ अवसरों पर बल्लेबाजों को परेशान किया लेकिन अन्य भारतीय गेंदबाज उन पर खास दबाव नहीं बना पाए।न्यूजीलैंड ने सुबह दो विकेट पर 119 रन से आगे खेलना शुरू किया। उसने पहले सत्र में पिछले दिन के अविजित बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (165 गेंदों पर 65 रन) और रचिन रविंद्र (129 गेंदों पर 37 रन) के विकेट गंवाए।कॉनवे और रविंद्र ने जसप्रीत बुमराह (20 ओवर में 42 रन देकर एक विकेट) और अंशुल कंबोज (22 ओवर में 45 रन देकर एक विकेट) का अच्छी तरह से सामना किया और तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। ऐस में वाशिंगटन ने कॉनवे को आगे बढ़कर खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन गेंद ने उम्मीद से थोड़ा अधिक उछाल लिया जो उनके बल्ले और पैड से लगकर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई जिन्होंने आगे डाइव लगाकर शानदार कैच लिया।पहली पारी में खराब लेंथ के कारण आलोचना झेलने वाले प्रसिद्ध कृष्णा (19 ओवर में 23 रन देकर दो विकेट) ने दूसरी पारी में अच्छी लेंथ से गेंदबाजी की। उनकी चौथे स्टंप की लाइन पर की गई एक गेंद रविंद्र के बल्ले का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई।न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में टॉम ब्लंडेल (54 गेंदों पर 15 रन) के रूप में एकमात्र विकेट गंवाया, जिन्होंने कंबोज की गेंद पर पंत को कैच दिया।