सावधान इंडिया, Ro-Ko रोकने वाला यह कीवी तेज गेंदबाज खेलेगा दूसरा टेस्ट

An update to the squad ahead of the second Test against India starting on Friday at Hagley Oval. Wishing Ticks all the best with his recovery #NZvIND | = @PhotosportNZ https://t.co/3dP49g29lv — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026

INDvsNZ पांचवे एकदिवसीय मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट सस्ते में लेने वाला तेज गेंदबाज क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड दल में शामिल हो गया है। इस दौरे पर पांचवे वनडे में मैट फिशर ने रोहित को 7 और विराट कोहली को 2 रनों पर आउट किया था। अब उनकी न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में एंट्री हो गई है।न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर इस सप्ताह वेलिंगटन में अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे।उनकी जगह पर मैट फिशर को क्राइस्टचर्च में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया है।फिशर भारत के खिलाफ टी20 और वनडे श्रृंखला में खेले थे।टिकनर के पूरी तरह फिट होने की संभावित समयसीमा निर्धारित करने के लिए मंगलवार को क्राइस्टचर्च में उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा।भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था।यह न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात है क्योंकि पहले टेस्ट में जैकब डफी ने 200 से ऊपर रन दिए और सिर्फ शुभमन गिल का विकेट निकाल पाए। वहीं फिशर ने वनडे में सटीक गेंदबाजी की थी। ऐसे में ना केवल वह दल में शामिल हुए हैं बल्कि उनके अंतिम ग्यारह में भी खेलने की संभावना ज्यादा है।