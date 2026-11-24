बचे आधा दर्जन टेस्ट जीतने पर भी पक्का नहीं हो सकता WTC Final, जानिए दौड़ में कौन आगे

The draw between NZ and India mean that NZ drop to 3rd on the WTC table and India's % drops to 50 https://t.co/Vu5mBkweNx — Werner (@Werries_) November 23, 2026

वेलिंगटन में न्यूजीलैंड और भारत के बीच हाई-स्कोरिंग ड्रॉ के कारण ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में दोनों टीमों के पॉइंट्स प्रतिशत में गिरावट आई है। न्यूजीलैंड दूसरे से खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है। हालांकि, दो बार की उपविजेता भारत की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है। वेलिंगटन के परिणाम के बाद, बाकी 6 टीमों के लिए WTC के समीकरण में इस प्रकार बदलाव आया है।दक्षिण अफ्रीका 8 मैचों में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। सोमवार से सेंचुरियन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में अगर वे बांग्लादेश को हरा देते हैं, तो वे अपनी स्थिति और मजबूत कर सकते हैं। 6 में से 5 जीत, या 4 जीत और 2 ड्रॉ उन्हें टॉप-2 में जगह पक्की करा देंगे। अगर वे 6 में से 3 मैच भी जीत जाते हैं, तो भी वे एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस स्थिति में उनका पॉइंट्स प्रतिशत 64.29 से 71.43 के बीच होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी 3 टेस्ट मैचों में से वे कितने हारते हैं या ड्रॉ कराते हैं।उनकी अगली बड़ी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है। इस सदी में दक्षिण अफ्रीका कभी भी इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है – वे 2004/05, 2015/16 और 2019/20 में हारे थे, जबकि 2009/10 में सीरीज ड्रॉ रही थी।हालांकि, उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वे इस बार इतिहास बदलने और लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के प्रबल दावेदार लग रहे हैं।: बांग्लादेश (1 टेस्ट, घरेलू), इंग्लैंड (3 टेस्ट, घरेलू), श्रीलंका (2 टेस्ट, विदेशी)अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सभी नौ मैच जीत लेता है, तो वे अधिकतम 81.82 प्रतिशत अंक तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक कि सात जीत भी उन्हें फाइनल में जगह दिला सकती हैं (बशर्ते कि दोनों हार न्यूज़ीलैंड के खिलाफ न हों और न्यूज़ीलैंड अपने बाकी सभी मैच जीत जाए)।न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पिछले एक दशक से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है – 2015 के बाद से 10 टेस्ट मैचों में उन्होंने नौ जीत हासिल की हैं और एक मैच ड्रॉ रहा है। वहीं, भारत में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। 2004/05 में भारत में सीरीज जीतने के बाद से, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ दो टेस्ट जीते हैं, 12 हारे हैं और चार ड्रॉ खेले हैं। अगर वे पाँच मैच जीतते हैं और चार हारते हैं, तो उनका प्रतिशत 63.64 होगा। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इसके लिए उन्हें अन्य मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा।: न्यूज़ीलैंड (4 टेस्ट, घरेलू), भारत (5 टेस्ट, विदेशी)छह जीत और तीन ड्रॉ, या कम से कम सात जीत, न्यूज़ीलैंड (ब्लैककैप्स) के लिए फाइनल में जगह पक्की कर देंगी।भारत के खिलाफ सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनके सामने एक कठिन चुनौती होगी। जैसा कि पहले बताया गया है, हाल के आमने-सामने के रिकॉर्ड उनके पक्ष में नहीं हैं। नौ में से पाँच जीत हासिल करने पर उनका प्रतिशत 60.42 से 68.75 के बीच रहेगा (जो बाकी चार मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा)। यह तभी काफी हो सकता है जब अन्य मैचों के नतीजे उनके पक्ष में जाएँ।भारत (1 टेस्ट, घरेलू), ऑस्ट्रेलिया (4 टेस्ट, विदेशी), श्रीलंका (2 टेस्ट, घरेलू), पाकिस्तान (2 टेस्ट, विदेशी)अगर भारत अपने बचे हुए सभी 6 मैच जीत भी लेता है, जिससे उनका प्रतिशत 66.67 हो जाएगा, तो भी यह फाइनल में जगह पक्की करने के लिए काफी नहीं है। घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 की जीत उन्हें 2023 के चैंपियन (ऑस्ट्रेलिया) से ऊपर तो ले आएगी, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि न्यूज़ीलैंड या दक्षिण अफ्रीका में से कोई एक टीम टॉप-2 से बाहर हो जाए।अगर न्यूज़ीलैंड क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट जीत जाता है, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार जाता है, तो भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 5-0 से जीतने पर निश्चित रूप से इन दोनों से ऊपर रहेगा। 4-0 या 4-1 के नतीजे की स्थिति में भारत को अन्य मैचों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि इससे कम (यहाँ तक कि 3-0) होने पर भारत बाहर हो सकता है।अगर भारत क्राइस्टचर्च टेस्ट जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड को 4-0 से हरा देता है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 या 4-0 की जीत भारत के लिए टॉप-2 में जगह पक्की कर देगी। वहीं, अगर भारत 4-1 से जीतता है, तो इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया (63.64) भारत (61.11) से आगे निकल जाएगा।: न्यूज़ीलैंड (1 टेस्ट, विदेशी), ऑस्ट्रेलिया (5 टेस्ट, घरेलू)बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों ही पॉइंट्स टेबल में बहुत मुश्किल स्थिति में हैं और उनके आगे बढ़ने के चांस बहुत कम हैं। अगर इंग्लैंड अपने बचे हुए सभी पाँच टेस्ट जीत लेता है, तो उसका प्रतिशत 53.17 हो जाएगा, जबकि बांग्लादेश अगर अपने तीनों टेस्ट जीत लेता है, तो उसका प्रतिशत 55.56 होगा।ऐसे में भी, दोनों के पास केवल बहुत मामूली मौका होगा, जिसके लिए उन्हें अन्य मैचों के नतीजों के अपने पक्ष में रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा, इंग्लैंड का धीमे ओवर-रेट का पुराना रिकॉर्ड भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।