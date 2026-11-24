68 गेंदों में 181 रन, प्रियांश आर्या ने में खेली T20 की रिकॉर्ड तोड़ पारी (Video)

181 runs off 68 balls in record shattering inning by Priyansh Arya. Highest score by an Indian in T20 - 181(68) by Priyansh Arya in SMAT - 152*(67) by KL Rahul in IPL - 151(67) by Tilak Varma in SMAT - 147(55) by Shreyas Iyer in SMAT Highest score in history of T20 cricket: - 188*(79) by Lhuan de Pretorious - 175*(66) by Chris Gayle - 172(76) by Aaron Finch He is so so underrated. He has done so well for India-A also but he was dropped to fit in Abhishek Sharma who is a flop List A player. Priyansh Arya doesn't gets the hype & rewards he deserves by the BCCI & its fans coz he plays for Punjab Kings, despite him being so good throughout his IPL career. Abhishek took almost a 5 seasons to start performing in IPL but Priyansh delivered in IPL from the word go. https://t.co/HvHl52Yd0l — Rajiv (@Rajiv1841) November 24, 2026

प्रियांश आर्य ने सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु के ख़िलाफ़ 68 गेंदों में 181 रनों की पारी खेलकर किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर और पुरुषों के T20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। दिल्ली की कप्तानी कर रहे 25 वर्षीय यह ओपनर नाबाद 188 रनों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड से सात रन चूक गए, जिसे पिछले महीने CSA T20 चैलेंज में साउथ अफ़्रीका के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने बनाया था।आर्य के इस प्रदर्शन ने दिल्ली को 5 विकेट पर 275 रन बनाने में मदद की, जो सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में पहले बल्लेबाज़ी करने के लिए कहे जाने के बाद, आर्य ने महज़ 18 गेंदों में तूफ़ानी अर्धशतक जड़ा, जिससे दिल्ली ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 94 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने महज़ 36 गेंदों में अपना तीसरा T20 शतक पूरा किया और फिर 150 का आंकड़ा पार करने के लिए अगली 24 गेंदें लीं। आर्य ने अपनी पारी में 19 छक्के लगाए, और अब वे फ़िन ऐलन के साथ संयुक्त रूप से एक T20 पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड साझा करते हैं।आर्य ने एम. सिद्धार्थ की लगातार गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़कर क्रिस गेल के नाबाद 175 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ा, जो पिछले महीने प्रिटोरियस द्वारा तोड़े जाने से पहले तक़रीबन 13 वर्षों तक T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड था। अपनी पारी के दौरान, आर्य ने 2021 में किरण नवगिरे द्वारा 76 गेंदों में बनाए गए 162 रनों को भी पीछे छोड़ दिया और किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत T20 स्कोर बना दिया।इस सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में दिल्ली बहुत अच्छी फ़ॉर्म में रही है। उन्होंने अपने हर मैच में पहले बल्लेबाज़ी की है, और अपनी छह में से पांच पारियों में कम से कम 200 रन बनाए हैं। एकमात्र मौक़ा जब वे ऐसा करने में नाकाम रहे वह सौराष्ट्र के ख़िलाफ़ वही इकलौता मैच था जो वे हारे हैं।