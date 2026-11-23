4 गेंदों पर 4 विकेट, SMAT डेब्यू पर इस गेंदबाज ने मचाया तहलका (Video)

First Indian bowler to take wickets in 4️ deliveries on T20 debut Only the 3rd bowler to take in in #SMAT WATCH Railways debutant Jamshed Alam's fer against Saurashtra in SMAT 2026-27 Updates https://t.co/xVJET57kuH @mflone_ https://t.co/p1B5tZ6IB7 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 22, 2026

रेलवे के 23 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जमशेद आलम का T20 पदार्पण दिवास्वप्न जैसा रहा। वह सौराष्ट्र के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में इस प्रारुप में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बॉलर बन गए। यही नहीं पलक झपकते ही, उन्होंने 9 गेंदों में 5 विकेट ले लिए।आंकड़ो के मुताबिक इससे कम गेंदों में सिर्फ दो बार पांच विकेट लिए गए हैं। वह पुरुषों के T20 में डेब्यू पर पांच विकेट लेने वाले छठे भारतीय भी बन गए।उन्होंने यह कारनामा इंदौर के होलकर स्टेडियम में किया।सौराष्ट्र की पारी के चौथे और अपने पहले ओवर में उन्होंने हार्विक देसाई, प्रेरक मांकड़, रुचित अहीर और समर गज्जर को आउट किया, इससे पहले रेलवे ने 5 विकेट पर 182 रन बनाए थे। सिद्धार्थ राणा के विकेट के साथ उनके अगले ओवर में पांच विकेट पूरे हुए, जिससे सौराष्ट्र का स्कोर 30 रन पर 6 विकेट रह गया।देसाई को फील्ड में जुबैर अली ने कैच किया। इसके बाद आलम ने मांकड़ को आउट किया, गज्जर और राणा को पगबाधा किया, और अहीर को विकेट के पीछे कैच कराया। सौराष्ट्र 8 विकेट पर 153 रन ही बना पाया और 29 रन से हार गया। हालांक आलम ने अपने अंतिम ओवर में 17 रन दिए जिससे उनका कुल आंकड़ा 37 रन और 5 विकेट तक पहुंच गया।आलम से पहले कर्नाटक के अभिमन्यु मिथुन ने नवंबर 2019 में हरियाणा के खिलाफ 20वें ओवर में लगातार चार विकेट लिए थे, और विदर्भ के दर्शन नलकांडे ने नवंबर 2021 में कर्नाटक के खिलाफ एक मैच में उनकी बराबरी की थी। दोनों बार यह वाक्या 20वें ओवर में हुआ था।भारत के बाहर, दो गेंदबाजों ने पुरुषों के T20 में आलम से कम गेंदों में पांच विकेट लिए हैं।साल 2025 में इंडोनेशिया के गेडे प्रियंदना ने कंबोडिया के खिलाफ छह गेंदों में पांच विकेट लिए थे और फिनलैंड के महेश तांबे ने एस्टोनिया के खिलाफ आठ गेंदों में पांच विकेट लिए थे।वैश्विक स्तर पर सिर्फ़ अफ़ाक अफ़रीदी ने T20 डेब्यू पर चार गेंदों में चार विकेट लेने का कारनामा किया है। अफ़रीदी ने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के घरेलू T20 प्रतियोगिता, चैंपियंस T20 कप में यह कारनामा किया था।आलम ने उत्तर प्रदेश T20 लीग में मेरठ मावेरिक्स का प्रतिनिधत्व किया है। वह रेलवे के लिए घरेलू अंडर-23 प्रतियोगिता, CK नायडू ट्रॉफी का भी हिस्सा थे और इस साल की शुरुआत में T20 मुंबई लीग में खेले थे, जहाँ वह आकाश टाइगर्स MWS के लिए खेले थे।