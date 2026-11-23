सफेद गेंद में हिट, लाल गेंद में फ्लॉप, ऐसा रहा है गुरु गंभीर का कार्यकाल

गौतम गंभीर जबसे टीम इंडिया के कोच बने तबसे वह सुर्खियों में बने हुए हैं। क्रिकेट प्रशंसक उनके लिए अकस्त दो फाड़ दिखते हैं। या तो वह है जो उन्हें फूटी आंखो नहीं सुहाते दूसरे वह हैं जो मानते हैं टीम को आक्रामक यह कोच ही बना सकता है। नजर डालते हैं गौतम गंभीर की उपलब्धियों और नाकामियों पर -भारत के टी-20 विश्वकप 2024 विजय के बाद गौतम गंभीर ने बड़े फैसले लिए जिसकी हिम्मत कम ही कोच में होती है। उन्होंने हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी और जिसके नतीजे मैदान पर दिखे।जब तक वह सूर्यकुमार यादव के साथ कोचिंग में रहे उन्होंने एक भी सीरीज नहीं गंवाई। गौतम गंभीर ने श्रीलंका दौरे से शुरुआत की जहां टीम इंडिया टी-20 सीरीज तो 3-0 से जीती और यह जोड़ी भारत को टी-20 विश्वकप 2026 जिता कर ही लौटी। इस दौरान फटाफट फॉर्मेट में प्रशंसको ने गंभीर द्वारा कई आमूलचूल परिवर्तन होते देखे।इसका सबसे बड़ा उदाहरण टी-20 विश्वकप 2026 जीत कर ही दिखा जब गंभीर ने बतौर बल्लेबाज खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार यादव को टी-20 टीम से ड्रॉप करने में भी गुरेज नहीं किया। हालांकि यह दांव उल्टा पड़ गया।टीम को आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी जो सबसे बड़ा उलटफेर रहा। आयरलैंड से सीरीज गंवाने वाले गौतम गंभीर पहले भारतीय कोच बने। फिर इंग्लैंड से 0-4 से हारना पड़ा। टीम ने अफगानिस्तान को जरूर 3-0 से हराया लेकिन वेस्टइंडीज सीरीज 2-2 से घरेलू धरती पर भारतीय टीम की हालत पतली कर गई। विश्वकप के बाद न्यूजीलैंड को ही 3-2 से सीरीज हराकर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की।टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में गंभीर का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। टीम ने 61 मैचों में से 43 जीते हैं और सिर्फ 14 हारे हैं। 4 मैच का नतीजा नहीं आया था। इस कारण गंभीर का जीत प्रतिशत टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 75 का रहा है।एकदिवसीय क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग भुलाने लायक रही। साल 2024 में 27 साल बाद पहली बार 2-0 से श्रीलंका से एकदिवसीय सीरीज हार गई। चैंपियन्स ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3-0 से अपने घर पर हराया था। भारत को इसके बाद घरेलू धरती पर दक्षिण अफ्रीका से एकदिवसीय सीरीज में जीत मिली। पिछले साल भारत को ऑस्ट्रेलिया से एकदिवसीय सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी वहीं इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड से घर पर भारत को 2-1 से सीरीज गंवानी पड़ी।3 साल बाद यह भारत को घरेलू धरती पर सीरीज गंवानी पड़ी। इसमें अंतिम मैच इंदौर में था जहां पहली बार भारत एकदिवसीय मैच हारा।गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम ने अफगानिस्तान को तो 3-0 से हरा दिया लेकिन इंग्लैंड से 1-2 से हार मिली। इसके अलावा टीम ने वेस्टइंडीज से एक घरेलू मैच गंवाया। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज को अभी विश्वकप के लिए क्वालिफाय करना बाकी है। हालांकि न्यूजीलैंड से 3-1 से सीरीज जीतना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है।एकदिवसीय मैचों में उनका जीत प्रतिशत 67 प्रतिशत है। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने 19 मुकाबले जीते और 10 हारे। इनमें से एक का नतीजा नहीं आया था।वनडे क्रिकेट में भी गौतम गंभीर ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए जिसमें से एक था रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना।गौतम गंभीर पहले ऐसे भारतीय कोच हो गए हैं जिनकी कोचिंग में भारत ने 2 आईसीसी खिताब अपने नाम किए। पहले चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 और टी-20 विश्वकप 2026। भारत ने इस साल टी-20 विश्वकप के फाइनल में बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर अपना तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता।इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ही भारतीय टीम ने दुबई में खेले गए चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 फाइनल में जीत हासिल की थी। तब भी कोच गौतम गंभीर ही थे। हालांकि उन्हें सिर्फ 6 महीने से ज्यादा का समय हुआ था।लेकिन खास बात यह थी कि टीम ने बिना कोई मैच गंवाई चैंपियन्स ट्रॉफी जीती थी।पिछले साल दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को 2-0 से हराकर टेस्ट श्रृंखला अपने नाम की जिससे मेजबान टीम को मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में तीसरी टेस्ट श्रृंखला में हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह गंभीर का 24 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा।बांग्लादेश को घरेलू जमीन पर 2-0 से हराकर भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।उनकी अगुवाई में टीम को घरेलू जमीन पर वेस्टइंडीज से 2-0 से जीत मिली।भारत को इस साल श्रीलंका के गॉल टेस्ट में सफलता मिली लेकिन कोलंबो और वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के कारण इस प्रारुप में गंभीर की दक्षता पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। टेस्ट टीम इस बार भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चूकने की कगार पर खड़ी है।इससे गंभीर का बतौर कोच टेस्ट कोचिंग रिकॉर्ड 22 मैच में 8 जीत, 10 हार और 4 ड्रॉ है जिसमें जीत का प्रतिशत महज 35 है।वह केवल डंकन फ्लेचर से आगे हैं जिनकी जीत का प्रतिशत 33.33 (39 टेस्ट में 13 जीत, 17 हार, 9 ड्रॉ) रहा है।वहीं 21वीं सदी में भारतीय जमीन पर उनका बतौर टेस्ट क्रिकेट कोच सबसे खराब रिकॉर्ड हो चुका है। वह इस दौरान पहले ऐसे कोच हैं जिनकी हार ज्यादा है और जीत कम है।