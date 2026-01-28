नशे में धुत्त पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ठोकी SUV, वडोदरा में हुआ गिरफ्तार
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन ने तड़के मंगलवार को यहां वडोदरा जिले में अपनी लग्जरी एसयूवी चलाते हुए कथित तौर पर शराब के नशे में सड़क किनारे खड़ी तीन कारों में टक्कर मार दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।पुलिस ने कहा कि हादसे के कुछ घंटे बाद 53 वर्षीय मार्टिन को हिरासत में लिया गया। मार्टिन ने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले हैं।
पुलिस ने बताया कि बड़ौदा के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन रात करीब 2:30 बजे अकोटा इलाके की पुनीत नगर सोसाइटी के पास अपनी लग्जरी एसयूवी चला रहे थे, तभी नशे की हालत में वाहन से नियंत्रण खो बैठे और एक घर के बाहर खड़ी तीन कारों से जा टकराए। अकोटा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पीटीआई को यह जानकारी दी।
क्षतिग्रस्त कारों के मालिक की शिकायत के आधार पर पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लापरवाही और शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मार्टिन की एमजी हेक्टर कार को जब्त कर लिया है।गौरतलब है कि बड़ौदा रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान जैकब मार्टिन को वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में भी गिरफ्तार किया था।