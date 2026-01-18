रविवार, 18 जनवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (17:42 IST)

मिचेल फील्पिस के शतक, बेदम भारतीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड ने बनाए 337 रन

India
INDvsNZ शुरुआती झटकों से उबरते हुए न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतक की बदौलत इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले एकदिवसीय मैच में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रन बना लिए। 

यह पहली बार है जब किसी मेहमान टीम के 2 बल्लेबाज ने इस मैदान पर शतक बनाया है। यह किसी मेहमान टीम द्वारा इस मैदान पर बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। 
glenn phillips
एक समय न्यूजीलैंड ने 5 रनों पर 2 विकेट और 57 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों को 33 ओवरों तक विकेट के लिए तरसना पड़ा। हालांकि जब दोनों शतकवीर आउट हुए न्यूजीलैंड के भी विकेटों को पतन हुआ और जो स्कोर 350 रन लग रहा था वह 337 रनों तक रहा। 

भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क
