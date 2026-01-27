बुधवार, 28 जनवरी 2026
  Renault Duster launch highlights: Features, engines, price and everything you need to know
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (15:53 IST)

Renault Duster: Kia और Hyundai की बढ़ी टेंशन, फाइटर जेट जैसा केबिन, Features, engines, price से लेकर वे खूबियां जो आप जानना चाहते हैं

2026 Renault Duster
2026 Renault Duster Unveiled In India: मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट के शुरुआती दिनों की सबसे पॉपुलर गाड़ी Renault Duster की भारतीय बाजार में नए अवतार में इंट्री हो गई है। न्यू जेनरेशन रेनो डस्टर में कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक जहां मॉडर्न लुक और डिजाइन दिए हैं, वहीं फीचर्स और टेक्नॉलजी के मामले में भी काफी एडवांस्ड रखा है।

गणतंत्र दिवस 2026 के खास मौके पर नई डस्टर की लॉन्चिंग के साथ कंपनी भारत में अपनी दूसरी पारी का बड़ा आगाज कर दिया। पुरानी डस्टर को साल 2022 में बंद कर दिया गया था। गाड़ी के इंटीरियर और फीचर्स को सेगमेंट के अन्य दिग्गजों को टक्कर देने के लिए अपडेट किया गया है। रेनो इंडिया इस समय भारतीय बाजार में क्विड, ट्राइबर और काइगर तीन मॉडल की बिक्री करती है और नई डस्टर की पेशकश के बाद यह भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद कर रही है।
 

फाइटर जेट क तरह केबिन 

डस्टर के केबिन को 'फाइटर-जेट' से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है, जो पूरी तरह से ड्राइवर-केंद्रित है। इसमें प्रीमियम माउंटेन जेड लेदर शीट, इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ और सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड दिया गया है। इंटीरियर में पीली सिलाई (Yellow stitching) और कार्बन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके केबिन को एक लक्जरी बनाती है। 
 

क्या हैं इंजन में बदलाव

इंजन के मामले में रेनो ने इस बार बड़े बदलाव किए हैं। इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन- TCe 160 और TCe 100—दिए गए हैं। सबसे खास है भारत में पहली बार पेश किया गया E-Tech 160 स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन। यह 1.8 लीटर इंजन और 1.4 kWh की बैटरी के साथ आता है, जो शहर में 80% तक इलेक्ट्रिक मोड (EV mode) पर चलने में सक्षम है। इससे यह अपनी श्रेणी में सबसे कुशल कार बन जाती है।
 

क्या होगी कीमत

नई डस्टर की प्री-बुकिग 'R Pass' के जरिए 21,000 रुपए में शुरू हो गई है। R Pass धारकों को विशेष शुरुआती कीमत और प्राथमिकता पर डिलीवरी मिलेगी। कार की कीमतों की घोषणा मार्च 2026 के मध्य में की जाएगी जबकि सामान्य डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी। हालांकि इसके 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' मॉडल के लिए ग्राहकों को दिवाली 2026 तक का इतजार करना होगा।

टेक्नोलॉजी में भी आगे

टेक्नोलॉजी के मामले में रेनो ने पहली बार इस सेगमेंट में 'Google built-in' के साथ 25.65 सेमी का OpenR लिंक मल्टीमीडिया सिस्टम पेश किया है। इसमें गूगल मैप्स, वॉयस असिस्टेंट और प्ले स्टोर की सुविधा सीधे उपलब्ध है। भविष्य में इसमें गूगल के एआई असिस्टेंट 'Gemini' का अपडेट भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त ड्राइवर की पसंद के अनुसार ADAS सेटिंग्स को सेव करने की सुविधा भी दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma
Webdunia
