नई कार खरीदते समय किन बातों की तुलना करनी चाहिए?

नई कार खरीदना एक बड़ा निर्णय होता है, जिसमें केवल बजट ही नहीं बल्कि कई व्यावहारिक पहलुओं को समझना ज़रूरी होता है। आज के समय में बाज़ार में विकल्पों की कोई कमी नहीं है- हैचबैक, सेडान, SUV, पेट्रोल, डीज़ल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें। ऐसे में सही कार चुनने के लिए विभिन्न पहलुओं की तुलना करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यह लेख उन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है, जिनकी तुलना करके आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही कार चुन सकते हैं।

बजट और कुल खर्च (On-Road Cost)

कार खरीदते समय केवल एक्स-शोरूम कीमत देखना पर्याप्त नहीं होता। आपको यह समझना चाहिए कि कुल खर्च में क्या-क्या शामिल है :

- एक्स-शोरूम कीमत

- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

- इंश्योरेंस

- एक्सेसरीज़ और एक्सटेंडेड वारंटी

अलग-अलग कारों की तुलना करते समय यह देखना ज़रूरी है कि आपके बजट में कौन-सी कार लंबे समय

तक आर्थिक रूप से सुविधाजनक रहेगी।

कार का सेगमेंट और बॉडी टाइप

हर सेगमेंट की कार अलग ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है

- हैचबैक – शहर में आसान ड्राइविंग और कम खर्च

- सेडान – आरामदायक हाईवे ड्राइव और बेहतर बूट स्पेस

- SUV – ऊँची ड्राइविंग पोज़िशन, स्पेस और बहुउपयोगिता

आपको यह तय करना चाहिए कि आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर शहर में होगी या हाईवे पर, और उसी आधार

पर सेगमेंट चुनना चाहिए।



इंजन विकल्प और परफ़ॉर्मेंस

कार खरीदते समय इंजन की तुलना करना बहुत महत्वपूर्ण है :

- पेट्रोल, डीज़ल, CNG, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक

- पावर और टॉर्क आउटपुट

- मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

अगर आपकी ड्राइविंग रोज़ाना शहर में होती है, तो स्मूद और आसान इंजन बेहतर रहेगा। वहीं लंबी दूरी या

हाईवे ड्राइव के लिए ज़्यादा पावर और टॉर्क मायने रखता है।

माइलेज और रनिंग कॉस्ट

लंबे समय में कार का माइलेज और रनिंग कॉस्ट आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। तुलना करते समय

देखें:

- दावा किया गया माइलेज

- वास्तविक उपयोग में औसत माइलेज

- सर्विस और मेंटेनेंस खर्च

कम माइलेज वाली कार भले ही सस्ती लगे, लेकिन लंबे समय में महंगी साबित हो सकती है।



सेफ्टी फीचर्स

आज के समय में सेफ्टी किसी भी कार का सबसे अहम पहलू है। तुलना करते समय इन बातों पर ध्यान दें:

- एयरबैग्स की संख्या

- ABS और ESC

- ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट

- ADAS जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स



एक सुरक्षित कार न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी बेहतर सुरक्षा देती है।



इंटीरियर स्पेस और कम्फर्ट

कार का इंटीरियर रोज़मर्रा के अनुभव को तय करता है। तुलना करते समय देखें :

- लेगरूम और हेडरूम

- सीटों की कम्फर्ट और एडजस्टेबिलिटी

- रियर सीट स्पेस

- बूट स्पेस



अगर परिवार के साथ यात्रा करनी है, तो स्पेस और कम्फर्ट को प्राथमिकता देना ज़रूरी है।

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

आधुनिक कारों में टेक्नोलॉजी एक बड़ा निर्णय-कारक बन चुकी है :

- टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

- Android Auto / Apple CarPlay

- डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

- कनेक्टेड कार फीचर्स



फीचर्स की तुलना करते समय यह भी देखें कि वे रोज़मर्रा में कितने उपयोगी हैं, न कि सिर्फ दिखावे के लिए।

सर्विस नेटवर्क और ब्रांड भरोसा

कार खरीदना केवल वाहन नहीं, बल्कि एक ब्रांड के साथ लंबा रिश्ता होता है। तुलना करें :

- सर्विस सेंटर की उपलब्धता

- स्पेयर पार्ट्स की कीमत

- ब्रांड की विश्वसनीयता



मजबूत सर्विस नेटवर्क लंबे समय में परेशानी कम करता है।

एक्सपर्ट रिव्यू और तुलना