अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह
Toss Update #TeamIndia win the toss in the decider and elect to bowl first.
Series decider time! Here's how the teams line up in Indore
: Arshdeep replaces Prasidh
— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क