शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Indian Stock Market Weekly Review market ki baat
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (16:04 IST)

वेट एंड वॉच मोड में शेयर बाजार, अगले सप्ताह कैसी रहेगी निफ्टी की चाल?

Share market review Market ki Baat
Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता रेंज बाउंड रहा। हफ्ते में केवल 4 ही दिन कारोबार हुआ। इनमें से 2 दिन बाजार लाल निशान तो 2 दिन हरे निशान में रहा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

शेयर बाजार : कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 302 अंक बढ़कर 83,878 पर पहुंचा। निफ्टी भी 107 अंकों की बढ़त के साथ 25790 पर बंद हुआ। मंगलवार को शेयर बाजार में फिर गिरावट आई। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 83,628 पर पहुंचा। निफ्टी 58 अंक गिरकर 25,732 पर बंद हुआ।
 
बुधवार को सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83,383 पर पहुंचा। निफ्टी 67 अंकों की गिरावट के साथ 25,666 पर बंद हुआ। 15 जनवरी, गुरुवार को महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव की वजह से बाजार बंद थे। शुक्रवार को सेंसेक्स 188 अंक बढ़कर 83,570 पर पहुंचा। निफ्टी 29 अंकों की बढ़त के साथ 25,694 पर बंद हुआ।

इन फैक्टर्स से तय हुई शेयर बाजार की चाल

ईरान पर अमेरिका के रुख, भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद और वैश्विक बाजारों से आए संकेतों से इस हफ्ते बाजार में निवेशक वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखे। FII ने पूरे हफ्ते बिकवाली की। बैंकिंग, PSU और मिड/स्मॉलकैप शेयरों ने सप्ताहभर मिश्रित प्रदर्शन दिखाया, जिनसे बाजार का समग्र रुख थोड़ा स्थिर रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार में जमकर मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्‍स दिन के हाई से 600 अंक से ज्‍यादा टूट गया।

शेयर बाजार में कैसा रहेगा अगला हफ्ता

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही उठापटक को देखते हुए निवेशक फिलहाल सतर्क रूख अपनाए हुए हैं। ईरान पर अमेरिकी एक्शन पर सभी की नजरें हैं। यह बाजार की दिशा तय करेगी। बाजार रेंज बाउंड रहने की संभावना है। हालांकि बाजार में हल्की रिकवरी की संभावनाएं भी बन रही है।

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि ईरान की करेंसी वैल्यू जीरो होने, ईरान अमेरिका तनाव, अमेरिका और यूरोप का ग्रीनलैंड पर रवैया अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान से भारत इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ट्रेड सरप्लस होने की वजह से ईरान के हालात का भारतीय बाजारों पर काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते बाजार वोलेटाइल टू नेगेटिव रह सकता है। 25300 से 25400 के स्तर पर लिवाली की जा सकती है। इसके बाद 24700 से 24800 पर बाइंग की स्थिति बन सकती है।

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी एंडरसन को भगाकर कांग्रेस ने लोगों को मरने के लिए छोड़ा: CM डॉ. मोहन यादव

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेलीWho Is Tejasvi Ghosalkar: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि मुंबई का मेयर भाजपा का ही होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी घोसालकर का नाम है।

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिला

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिलाLakkundi Temple Treasure : कर्नाटक के गडग जिले में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में सोने के सदियों पुराने आभूषण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे लक्कुंडी गांव के निवासियों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने लक्कुंडी में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में पूर्ण रूप से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घावOperation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथ

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

और भी वीडियो देखें

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?PM Modi inaugurates vande bharat sleeper train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देशवासियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी।

रिलायंस रिटेल का नेटवर्क 20 हजार स्टोर्स के करीब, 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन

रिलायंस रिटेल का नेटवर्क 20 हजार स्टोर्स के करीब, 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शनReliance Retails network: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिटेल कारोबार ने FY2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) में अपना दायरा और मजबूती से बढ़ाया है। तिमाही के दौरान 431 नए स्टोर जुड़ने के साथ रिलायंस रिटेल के स्टोर्स की कुल संख्या 19,979 हो गई है, जो करीब 20 हजार के आंकड़े के बेहद करीब है।

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवाल

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवालRahul Gandhi in Indore : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है, जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं।

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडीLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे। वे यहां भागीरथपुरा में दुषित पानी कांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत पर यहां बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पल पल की जानकारी...

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावाSambit Patra attacks Mamata Banerjee : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को अलग-थलग करने की चेष्‍टा की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की TMC सरकार उन सारी प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है, जो प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com