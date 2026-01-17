शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Newzealand and India face off in a epic title clash of bilateral series
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 17 जनवरी 2026 (18:10 IST)

इंदौर में भारत इतिहास दोहराएगा या न्यूजीलैंड इतिहास रचेगी?

India
INDvsNZ इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत जहां इतिहास दोहराने उतरेगा तो न्यूजीलैंड इतिहास रचने उतरेगी। भारत ने आज तक घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला नहीं गंवाई है, वहीं इंदौर भारतीय पुरुष टीम का सबसे भाग्यशाली मैदान है। अगर रविवार को भारत जीत जाती है तो वह इतिहास दोहराने में कामयाब होगी।

वहीं न्यूजीलैंड की टीम अगर मालवा के दर्शकों को चुप कराने में समर्थ होती है तो इतिहास रच देगी।  इंदौर का यह होलकर स्टेडियम रनों का अंबार लगाने के लिए जाना जाता है। लेकिन टॉस को लेकर दोनों टीमें असमंजस में होगी।

यह भी कहा जा सकता है कि यह टॉस हारने का बेहतर मौका है। या तो 350 रन बनाकर सामने वाली टीम को मैच से बाहर किया जा सकता है, या तो फिर ओस के डर से पहले गेंदबाजी चुनी जा सकती है।

इस सीरीज में भारत के लिए सबसे सफल बल्लेबाज लोकेश राहुल बनकर उभरे हैं जिनका विकेट अब तक कीवी गेंदबाज नहीं ले पाए हैं। विराट कोहली भी फॉर्म में है और अगर रोहित शर्मा चल गए तो कीवी गेंदबाजों का कीमा बन जाएगा।

टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब गेंदबाजी है। दोनों मैचों में वह कीवी टीम को ऑलआउट नहीं कर पाई। दूसरे वनडे में तो सिर्फ 3 विकेट निकले। ऐसे में कल अर्शदीप सिंह का अंतिम एकादश में शामिल होना बनता है।

वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो बल्लेबाजी का पूरा भार डैरिल मिचेल ने ढोया है। विल यंग के फॉर्म में आने से टीम को राहत मिली होगी। डेवॉन कॉन्वे से भी टीम को उम्मीदें होगी। वहीं गेंदबाजी में जेमीसन का सहारा क्लार्क, फाउल्केस और लेनोक्स को बनना होगा। नहीं तो भारतीय बल्लेबाजी को रोक पाना मुश्किल है।

 भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और आयुष बडोनी

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, निक केली, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, माइकल रे, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन।

मैच का समय- दोपहर 1.30 बजे

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डिज्नी हॉटस्टार पर
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com