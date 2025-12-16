मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (13:00 IST)

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने नहीं दी उस्मान ख्वाजा को जगह, इंग्लैंड ने किया एक बदलाव

Australia
AUSvsENG ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड ओवल में खेले जाने वाले तीसरे एशेज टेस्ट से उस्मान ख्वाजा को बाहर रखने का फैसला किया है।उस्मान ख्वाजा की जगह जैक वेदरल्ड ने दूसरे टेस्ट में शानदार पारी खेली थी और उनको बाहर रखकर बुरे फॉर्म से गुजर रहे ख्वाजा को टीम मौका नहीं देना चाहेगी।टीम ने 2 बदलाव किए हैं माइकल नेसर की जगह कप्तान पैट कमिंस टीम में वापस लौटे हैं। वहीं नाथन लियॉन को भी इस टीम में जगह दी गई है।

वहीं इंग्लैंड ने एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले एशेज टेस्ट के तीसरे मुकाबले के लिए एक बदलाव के साथ एकादश की पुष्टि कर दी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अनुसार, मेहमान टीम ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है, जिसमें गस एटकिंसन की जगह साथी तेज गेंदबाज जॉश टोंग को एकादश में शामिल किया गया है। बेन स्टोक्स टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे, जबकि विल जैक्स ने दूसरे टेस्ट के लिए शामिल किए जाने के बाद एकादश में अपनी जगह बनाए रखी है।

टोंग का इस वर्ष जुलाई में द ओवल में भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट के बाद इंग्लैंड के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में पहला मैच होगा। 28 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अब तक खेले गए छह टेस्ट में 31 विकेट लिए हैं, जिनमें से पांच विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले है। इंग्लैंड फिलहाल एशेज सीरीज में 2-0 से पीछे है और वह बुधवार से एडिलेड में शुरू होने वाले मैच जीतकर सीरीज को जीवित रखने का लक्ष्य रखेगा।
इंग्लैंड एकादश:- जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और जॉश टोंग।
