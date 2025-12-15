सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (15:37 IST)

IPL Auction के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं कैमरन ग्रीन, लेकिन लिस्टिंग में हुई गलती

Australia
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने मंगलवार को होने वाली नीलामी में स्वयं को ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज के रूप में सूचीबद्ध किए जाने को अपने मैनेजर की ‘त्रुटि’ बताते हुए कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में गेंदबाी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ग्रीन ने दो करोड़ रूपये के बेस प्राइस के साथ नीलामी में नाम दर्ज कराया है और बल्लेबाज के रूप में पंजीकरण कराने के कारण वह नीलामी में आने वाले पहले छह खिलाड़ियों में शामिल होंगे। ग्रीन ने बताया कि उनके मैनेजर ने पंजीकरण फॉर्म भरते समय ‘त्रुटि से गलत बॉक्स चुन लिया’ था।

उन्होंने कहा, “मैं गेंदबाजी के लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे मैनेजर को यह सुनकर अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन यह उनकी तरफ से हुई एक गलती थी। उनका इरादा ‘बल्लेबाज’ लिखने का नहीं था। शायद उन्होंने त्रुटि से गलत बॉक्स का चयन कर लिया। यह सब जिस तरह से सामने आया, वह काफी मजेदार था, लेकिन असल में यह उनकी तरफ से हुई गड़बड़ी थी।”
26 वर्षीय ग्रीन पहले मुंबई इंडियंस (2023) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2024) के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण वह 2025 सीजन में उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने जून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में वापसी की थी, लेकिन बाद में उन्हें गेंदबाजी की मंजूरी मिल गई और मौजूदा ऐशेज में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें ऑलराउंडर के रूप में इस्तेमाल किया है।

उन्होंने पुष्टि की कि वह नीलामी पर नजर रखेंगे, जो तीसरे टेस्ट से एक रात पहले होगी। उन्होंने कहा कि वह यह देखने को लेकर उत्सुक हैं कि उनके नए साथी खिलाड़ी कौन होंगे। उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि मैं कुछ और खिलाड़ियों के साथ इसे देखूंगा। नीलामी देखना हमेशा मज़ेदार होता है। यह एक तरह की लॉटरी होती है कि आप कहां जाएंगे और आपकी टीम में कौन होगा। इसलिए इसे देखना हमेशा दिलचस्प रहता है।”
