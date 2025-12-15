ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के दौरान रेस्टोरेंट में बंद हुए माइकल वॉन, सुनाई आपबीती
बॉन्डी बीच पर यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए इस आतंकी हमले में 16 लोग मारे गए
Terrorist Attack in Australia : ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच (Bondi Beach) पर रविवार को एक भयानक आतंकी हमले से पूरी दुनिया दहल गई। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी इस दौरान वहीं पर थे। हालांकि हमले के दौरान वह एक रेस्टोरेंट में कैद हो गए।
वॉन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बॉन्डी के एक रेस्तरां में बंद होना डरावना था... अब घर सुरक्षित पहुंच गया हूं, लेकिन आपातकालीन सेवाओं और उस व्यक्ति का बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने आतंकवादी का सामना किया। सभी प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं।
यहूदियों के प्रमुख त्योहार 'हनुक्का' उत्सव के दौरान यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 16 लोग मारे गए, जबकि 29 अन्य घायल हो गए। सुरक्षाबलों ने 2 हमलावरों में से एक ढेर कर दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
ऑस्ट्रेलियाई टीवी चैनलों पर चलाए गए फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक आम आदमी ने साहस दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और उससे हथियार छीन लिया। इसके बाद उसने उसी हथियार को हमलावर की ओर मोड़ दिया। जिसने भी वीडियो देखा इस बहादुर व्यक्ति सराहना किए बिना नहीं रह सका।
गौरतलब है कि माइकल वॉन ने इंग्लैंड की ओर से 82 टेस्ट और 86 वनडे मैच खेले हैं। वॉन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के सिलसिले में मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होना है।
