Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल
दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच स्टॉकिस्टों की नई खरीदारी के कारण ये तेजी आई। कारोबारियों ने बताया कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना इससे पिछले सत्र में 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हाजिर बाजार में चांदी ने भी रफ्तार पकड़ी और कारोबार के दौरान यह 99.78 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद 3.42 प्रतिशत यानी 3.29 डॉलर बढ़कर 99.46 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
बुधवार को इसने 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। शुक्रवार को सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार भू-राजनीतिक जोखिमों, अमेरिकी डॉलर में कमजोर रुख और मजबूत निवेश मांग के कारण मार्च 2020 के बाद से इस कीमती धातु ने अपना सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। सोने की तेजी के बाद चांदी की कीमतों में भी 9,500 रुपए यानी लगभग तीन प्रतिशत का जोरदार उछाल आया और यह पिछले बंद भाव 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई।
चांदी ने बुधवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में 3,34,300 रुपए प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंच गए। हाजिर बाजार में सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया और चांदी पहली बार 99 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई। फॉरेक्स डॉट कॉम के मुताबिक सोना 30.73 डॉलर या 0.62 प्रतिशत बढ़कर 4,967.41 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर बाजार में सोना 4,960 डॉलर प्रति औंस के आसपास उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले इसने 4,967 डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर अनिश्चितता धातु की कीमतों को बढ़ावा दे रही है।