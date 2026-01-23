शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold and silver price 23 January
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (22:09 IST)

Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल

gold silver
दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच स्टॉकिस्टों की नई खरीदारी के कारण ये तेजी आई। कारोबारियों ने बताया कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना इससे पिछले सत्र में 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हाजिर बाजार में चांदी ने भी रफ्तार पकड़ी और कारोबार के दौरान यह 99.78 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद 3.42 प्रतिशत यानी 3.29 डॉलर बढ़कर 99.46 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
बुधवार को इसने 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। शुक्रवार को सोने की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार भू-राजनीतिक जोखिमों, अमेरिकी डॉलर में कमजोर रुख और मजबूत निवेश मांग के कारण मार्च 2020 के बाद से इस कीमती धातु ने अपना सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। सोने की तेजी के बाद चांदी की कीमतों में भी 9,500 रुपए यानी लगभग तीन प्रतिशत का जोरदार उछाल आया और यह पिछले बंद भाव 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई।
चांदी ने बुधवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में 3,34,300 रुपए प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंच गए। हाजिर बाजार में सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया और चांदी पहली बार 99 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई। फॉरेक्स डॉट कॉम के मुताबिक सोना 30.73 डॉलर या 0.62 प्रतिशत बढ़कर 4,967.41 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर बाजार में सोना 4,960 डॉलर प्रति औंस के आसपास उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले इसने 4,967 डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर अनिश्चितता धातु की कीमतों को बढ़ावा दे रही है। Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दावोस की सफल यात्रा के बाद जबलपुर में CM डॉ. यादव का अभिनंदन

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

और भी वीडियो देखें

IND vs NZ 2nd T20I : न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य दिया

IND vs NZ 2nd T20I : न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य दियान्यूजीलैंड ने 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ शुक्रवार को यहां पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 6 विकेट पर 208 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 जबकि रचिन रविंद्र ने 44 रन का योगदान दिया।

कठुआ में 1 विदेशी आतंकी ढेर, किश्‍तवाड़ में बर्फबारी के कारण ऑपरेशन स्‍थगित

कठुआ में 1 विदेशी आतंकी ढेर, किश्‍तवाड़ में बर्फबारी के कारण ऑपरेशन स्‍थगितकठुआ जिले में एक मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकी मारा गया है जबकि किश्‍तवाड़ में कल रात से चल रही मुठभेड़ को बर्फबारी के कारण स्‍थगित कर देना पड़ा है। सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक विदेशी आतंकवादी मारा गया है, यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने 23 जनवरी को शुरू किया था।

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आज भी देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने की प्रेरणा देते हैं : योगी आदित्यनाथ

नेताजी सुभाषचंद्र बोस आज भी देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने की प्रेरणा देते हैं : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है, जो प्रत्येक भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान के साथ-साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में देशद्रोही व देशविरोधी तत्वों के सामने न झुकने के दृढ़ संकल्प की प्रेरणा प्रदान करता है। भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी का नाम लेते ही हर भारतीय के मन में श्रद्धा व सम्मान के साथ राष्ट्रप्रेम की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है।” मुख्यमंत्री योगी ये उद्गार नेताजी सुभाषचंद्र बोस की पावन जयंती के अवसर पर व्यक्त किए।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com