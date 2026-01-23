Gold Silver Price : एक झटके में सोना 1500 रुपए महंगा, चांदी के भाव में 9,500 का उछाल

चांदी ने बुधवार को स्थानीय सर्राफा बाजार में 3,34,300 रुपए प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंच गए। हाजिर बाजार में सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया और चांदी पहली बार 99 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई। फॉरेक्स डॉट कॉम के मुताबिक सोना 30.73 डॉलर या 0.62 प्रतिशत बढ़कर 4,967.41 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।





मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर बाजार में सोना 4,960 डॉलर प्रति औंस के आसपास उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले इसने 4,967 डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर अनिश्चितता धातु की कीमतों को बढ़ावा दे रही है। Edited by : Sudhir Sharma