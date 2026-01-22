गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (13:03 IST)

Gold Silver Price Today : ट्रंप के बयानों से थमी रफ्तार, आज कहां क्या है सोने चांदी के दाम?

gold silver
Gold Silver Rates : ट्रंप के भारत से ट्रेड डील, यूरोप पर टैरिफ और ग्रीनलैंड पर डील के फ्रेमवर्क संबंधी बयान के बाद 22 जनवरी, गुरुवार को सोने चांदी जारी में तूफानी तेजी थमती नजर आई। सुबह 10.14 बजे के कमोडिटी बाजार में सोना 2130 रुपए गिरकर रुपए प्रति 10 ग्राम 1,50,732 और चांदी 10130 रुपए गिरकर 3,07,997 रुपए प्रति किलों पर पहुंच गई।
 
देश के सराफा बाजार में आज चांदी 5000 रुपए गिरकर 3,25,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जबकि सोने के दाम 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम थे।

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,54,910 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना-1,54,360 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,54,460 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 325,000 रुपए प्रति किलो
चेन्नई- 340,000 रुपए प्रति किलो
दिल्ली-325,000 रुपए प्रति किलो
हैदराबाद-340,000 रुपए प्रति किलो
कोलकाता- 325,000 रुपए प्रति किलो
जयपुर- 325,000 रुपए प्रति किलो
पटना- 325,000 रुपए प्रति किलो
लखनऊ- 325,000 रुपए प्रति किलो
इंदौर- 325,000 रुपए प्रति किलो
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

