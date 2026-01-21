बुधवार, 21 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Deepinder Goyal resigns as Zomato CEO
Written By
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (18:39 IST)

Zomato के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दिया, कौन हैं नए CEO

Zomato
जोमैटो (Zomato)के फाउंडर दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने कंपनी में ग्रुप CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इटरनल (जोमैटो की मूल कंपनी) ने एक बड़े लीडरशिप बदलाव के तहत यह घोषणा की है। उनका मानना है कि Eternal को ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करे और अनुशासित हो।
शेयरहोल्डर की मंजुरी मिलने पर दीपिंदर गोयल ने पद छोड़ दिया है और अल्बिंदर ढींडसा को तुरंत प्रभाव से इटरनल का नया ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटर्नल का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 72.88 प्रतिशत बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा।
मीडिया खबरों के मुताबिक जोमैटो में ग्रुप सीईओ पद का पद छोड़ने का दीपिंदर गोयल का फैसला नई चीजों को आजमाने की इच्छा से प्रेरित है। इनमें ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। इस फैसले से Eternal जैसी पब्लिक कंपनी के स्ट्रक्चर के बाहर बेहतर तरीके से किया जा सकता है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनें

EU के साथ भारत का FTA क्यों है खास और ट्रंप और चीन को कैसे लगेगा बड़ा झटका, राह में अभी कौनसी अड़चनेंट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% और यूरोपीय संघ के सामानों पर 10-25% तक टैक्स लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत और ईयू का एक-दूसरे के करीब आना ट्रंप की 'ब्लैकमेलिंग' वाली व्यापार नीति को कमजोर करेगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400 और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणी

कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की लेकिन आपके क्लाइंट ने की, मेनका गांधी को लेकर Supreme Court की तल्ख टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेनका गांधी ने 'अदालत की अवमानना' की है।

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुख

डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी, जानिए क्या है फ्रांस का रुखDonald Trump threatens Macron: डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मैक्रों बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होते तो फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200 प्रतिशत टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दूंगा। हालांकि फ्रांस ने ट्रंप की इस पेशकश को ठुकरा दिया है।

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला

ग्रेटर नोएडा में मौत का गड्ढा: युवराज मेहता केस में नोएडा CEO सस्पेंड, आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमलाYuvraj Mehta death case : ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेअर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

और भी वीडियो देखें

डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का, जानें कितनी आई गिरावट, क्‍या है 1 Dollar की कीमत

डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का, जानें कितनी आई गिरावट, क्‍या है 1 Dollar की कीमतDollar Vs Rupee News : भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में 31 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.28 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। जबकि पिछले सत्र में यह 90.97 पर बंद हुआ था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, वैश्विक तनाव और अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितता ने रुपए को कमजोर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड विवाद को लेकर व्यापार युद्ध की बयानबाजी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल ने जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति को बढ़ाया है।

LoC पर बढ़ा तनाव, सर्विलांस कैमरे लगाने से भड़का PAK, केरन सेक्टर गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

LoC पर बढ़ा तनाव, सर्विलांस कैमरे लगाने से भड़का PAK, केरन सेक्टर गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाबपाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एलओसी पर फिर कायराना हरकत की है। मीडिया खबरों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर बीती रात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब भारतीय सेना केरन सेक्टर में LoC के पास निगरानी के लिए सर्विलांस कैमरे लगा रही थी।

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगे

ऐसी मर्डर मिस्‍ट्री सुनी नहीं होगी, मां से नफरत में दो महिलाओं संग किया ये कांड, वजह जानकर दंग रह जाएंगेबचपन में बेटा अपनी मां से नफरत करता था। इस नफरत ने उसे एक खौफनाक कातिल बना डाला। उसने दो महिलाओं की बर्बरता से हत्‍या कर डाली। हत्‍याओं के पीछे की वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। दरअसल, गोवा पुलिस ने दो हत्याएं करने के आरोप में एक रुसी नागरिक को गिरफ्तार किया है।

फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या है और मेडिकल इमरजेंसी में कैसे मिलती है आर्थिक सुरक्षा

फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या है और मेडिकल इमरजेंसी में कैसे मिलती है आर्थिक सुरक्षाफैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक ही पॉलिसी के तहत पूरे परिवार को मेडिकल इमरजेंसी में आर्थिक सुरक्षा देता है। इसमें आमतौर पर दो वयस्क और दो बच्चे कवर होते हैं और अस्पताल खर्च, दवाइयाँ, जांच व इलाज से जुड़े जरूरी खर्च शामिल होते हैं। एक फ्लोटर सम इंश्योर्ड को परिवार का कोई भी सदस्य इस्तेमाल कर सकता है और प्लान को जरूरत के अनुसार कस्टमाइज भी किया जा सकता है।

आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर पॉड होटल और प्रीमियम यात्री सुविधाओं को विकसित करेगा एनसीआरटीसी

आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर पॉड होटल और प्रीमियम यात्री सुविधाओं को विकसित करेगा एनसीआरटीसीAnand Vihar Namo Bharat Station : एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (पीडी) फ्लोर की लाइसेंसिंग का कार्य अवार्ड कर दिया है। इस लाइसेंस के तहत स्टेशन परिसर में 30 पॉड्स की क्षमता वाला एक आधुनिक पॉड होटल, एक फाइन डाइनिंग रेस्तरां और अन्य यात्री-केंद्रित कमर्शियल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com