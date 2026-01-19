सोमवार, 19 जनवरी 2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (15:34 IST)

MCX पर चांदी पहली बार 3 लाख पार, क्या है सराफा बाजार में Silver का हाल?

13 हजार की छलांग से ऐतिहासिक ऊंचाई पर चांदी, 19 दिनों में 65,614 रुपए प्रति किलो का उछाल

silver price crosses 3 lakh mark first time on MCX
Silver Rates in India : देश में चांदी सोमवार को पहली बार 3 लाख रुपए के पार हो गई। 13,000 की तेजी से चांदी ने वायदा कारोबार में आज के साथ इसने 3 लाख के स्तर पर पार कर लिया। सराफा बाजार में भी चांदी की चाल बेहद तेज है। अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर चांदी 89.90 डॉलर प्रति ओंस हैं।
 
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोमवार को खुलते ही चांदी की कीमत 13,553 रुपए चढ़ गई। अब वायदा बाजार में 1 किलो चांदी के लिए 3,01,315 रुपए चुकाने होंगे। गत शुक्रवार को MCX पर चांदी के दाम 2,87,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए थे।
 
गौरतलब है कि 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 2,35,701 रुपए थी। इस तरह चांदी में नए साल के 19 दिनों में 65,614 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। चांदी की इस तेज चाल ने सभी को हैरान कर दिया है।
 
31 दिसंबर 2025 को MCX पर 10 ग्राम सोने का दाम 1,35,804 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। आज यह 1,45,500 रुपए के नए हाई लेवल पर पहुंच गया। इस हिसाब से ये अब तक 9,696 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया।

सराफा बाजार में आज क्या है चांदी के दाम

दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ समेत उत्तर भारत के सराफा बाजार में आज चांदी 3,05,000 रुपए प्रति किलो मिल रही है। जबकि हैदराबाद, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुराई और विजयवाड़ा समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में इसके दाम 3,18,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए।

क्यों बढ़ रहे हैं चांदी के दाम

अमेरिका के ईरान, वेनेजु्एला, ग्रीनलैंड के साथ बढ़ते तनाव की वजह से अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर अस्थिरता हावी है। ट्रंप की टैरिफ धमकी और चीन के चांदी के स्टॉक करने से भी चांदी की मांग में इजाफा हुआ है। इसकी औद्योगिक मांग भी लगातार बनी हुई है। चांदी में मांग की तुलना में सप्लाय बेहद कम है। इस वजह से भी चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी है। 
 
बाजार विशेषज्ञ अजय नीमा ने कहा कि 25 तारीख को सोने की कट है। इसमें अगर सोने के दाम गिरते हैं तो चांदी की कीमतों में भी कमी आ सकती है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद जल्द ही बाजार फिर तेजी की राह पकड़ेगा। दिसंबर तक इसमें भारी तेजी की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta 
