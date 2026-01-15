गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
नई दिल्ली , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (13:34 IST)

15 दिन में चांदी में 57 हजार का उछाल, इन शहरों में पहली बार 3 लाख पार

Silver Rates in India : चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मदुराई समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में चांदी के दाम 3 लाख रुपए पार हो गए। यहां चांदी 3.10 लाख रुपए प्रति किलो मिल रही है। आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ने की संभावना है। ALSO READ: चांदी लेने वाले सावधान! हो सकते हैं ठगी का शिकार, इन बातों का रखें ध्यान
 
गुड्‍स रिटर्न डॉट कॉम के अनुसार, 1 जनवरी को देश में चांदी के दाम 2,38,000 रुपए किलो थे। 15 जनवरी को यह बढ़कर 2,95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। इस तरह मात्र 15 दिन में चांदी 57 हजार रुपए बढ़ गई। इस तरह जनवरी में चांदी की कीमतों में 23.95 फीसदी का उछाल आया।
 
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद समेत उत्तर भारत के शहरों में चांदी के दाम 2,95,000 रुपए प्रति किलो है। जबकि दक्षिण भारत के अधिकांश शहरों में चांदी 3,10,000 रुपए किलो मिल रही है। 
 
क्यों बढ़ रहे हैं चांदी के दाम : अमेरिका के ईरान, वेनेजु्एला, ग्रीनलैंड के साथ बढ़ते तनाव की वजह से अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर अस्थिरता हावी है। ट्रंप की टैरिफ धमकी और चीन के चांदी के स्टॉक करने से भी चांदी की मांग में इजाफा हुआ है। इसकी औद्योगिक मांग भी लगातार बनी हुई है। चांदी में मांग की तुलना में सप्लाय बेहद कम है। इस वजह से भी चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी है। 
 
क्या कहते हैं विशेषज्ञ : कमोडिटी एक्सपर्ट सागर अग्रवाल ने कहा कि 1 जनवरी से चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे चांदी की सप्लाय में और कमी आई है। दूसरी और तेज रिटर्न ने निवेशकों में भी सफेत धातु के प्रति आकर्षण को बढ़ाया है। माइक्रोचिप, सोलर पैनल, डाटा सेंटर आदि में चांदी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। इससे बाजार में चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल इसके कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। 
 
उन्होंने कहा कि जिन निवेशकों के पास पुरानी चांदी है, उन्हें इसे होल्ड करके रखना चाहिए। साथ ही नए निवेशकों को भी इस भाव पर चांदी खरीदने से बचना चाहिए। इस स्थिति में वेट एंड वॉच का फैसला ही उनके लिए बेहतर है।
