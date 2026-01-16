Silver price : 6ठे दिन के चांदी के भावों में तेजी, 3600 रुपए उछलकर दाम 2,92,600 रुपए प्रति किलोग्राम

सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,100 रुपए फिसलकर 1,46,200 रुपएप्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया। इससे पहले के सत्र में सोना 1,47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर था। Edited by : Sudhir Sharma