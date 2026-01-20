Silver Price Hike: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार, सोना भी 2,000 रुपए महंगा

Gold Silver Price 20 January : चांदी में MCX पर 20 जनवरी, मंगलवार को तूफानी तेजी जारी (Silver Price Hike) है। सुबह 9.44 बजे के आसपास चांदी (Silver Price Today) में 7000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण भारत के सराफा बाजार में चांदी ने 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।

सुबह 9.54 के आसपास चांदी में जोरदार उछाल देखा गया है। इस समय चांदी में 8000 रुपए से ज्यादा की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी की कीमत 3,18,313 रुपए चल रही है। चांदी ने अब तक 3,08,432 प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 3,22,774 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

सुबह 9.57 के आसपास सोने की कीमत 1,47,596 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सोने ने अब तक 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,47,599 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

आपके शहर में कितना हुआ दाम?



विजयवाड़ा 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मदुराई 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मुंबई 3,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम

पटना- 3,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जयपुर- 3,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कानपुर- 3,17,790 रुपए प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 3,17,890 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 3,18,140 रुपए प्रति 10 ग्राम

इंदौर- 3,18,140 रुपए प्रति 10 ग्राम

चंडीगढ़- 3,17,800 रुपए प्रति 10 ग्राम

रायपुर- 3,17,680 रुपए प्रति 10 ग्राम

edited by : Nrapendra Gupta