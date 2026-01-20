कैसे मंदिर से उड़ा करोड़ों का सोना, Sabarimala सोना चोरी मामले में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ED के छापे

मनी लॉड्रिंग का शक कैसे

ईडी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि 2019 से 2025 के बीच पवित्र कलाकृतियों को मंदिर परिसर से गैरकानूनी रूप से हटाया गया। बाद में चेन्नई और कर्नाटक के कुछ निजी प्रतिष्ठानों में रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए सोना निकाला गया। इससे कथित तौर पर अपराध की आय पैदा हुई, जिसे अपने पास रखा गया, हस्तांतरित किया गया और छिपाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोप शबरिमला अयप्पा मंदिर की पवित्र कलाकृतियों से सोना चोरी करने की कथित साजिश से जुड़े हैं। इनमें द्वारपालक मूर्तियों की सोने से मढी तांबे की प्लेटें। श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम से सोना हटाने के आरोप। आधिकारिक अभिलेखों में सोने को तांबे की प्लेट बताकर दर्ज करना शामिल है।

कहां-कहां ली गई तलाशी