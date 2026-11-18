Apple की कई सेवाएं क्यों हुईं ठप, क्या इन तकनीकी गड़बड़ियों के पीछे साइबर हमला है? iCloud से App Store तक यूजर्स परेशान, कंपनी ने क्या बताया

apple services outage icloud app Apple Outage : दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Apple की कई सेवाओं में तकनीकी खराबी आने से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी की iCloud, App Store, Apple Business और Apple School Manager जैसी सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में यूजर्स ने सेवाओं के काम नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, Apple ने स्पष्ट किया कि इस तकनीकी गड़बड़ी के पीछे कोई साइबर हमला नहीं था।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी के आंतरिक सिस्टम में एक अपडेट के कारण कुछ सेवाओं में रुकावट आई थी। हालांकि अब कंपनी की कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। कंपनी के अनुसार यह समस्या किसी साइबर हमले की वजह से नहीं हुई थी।

Apple की इन सेवाओं में आई तकनीकी खराबी

Apple के सिस्टम स्टेटस पेज के मुताबिक, Apple Business, Apple School Manager और iCloud अकाउंट से जुड़ी सेवाओं में आउटेज या तकनीकी समस्याएं दर्ज की गईं। इसके अलावा App Store भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। हालांकि, अमेरिकी समयानुसार दोपहर करीब 2 बजे से पहले ही इस समस्या को ठीक कर लिया गया। करीब 2.15 बजे तक iCloud Mail, iCloud Web Apps, AppleCare on Device और Apple Schoolwork ऐप में भी आउटेज की स्थिति दिखाई दे रही थी।

इस बीच Downdetector पर यूजर्स ने Apple Support को लेकर हजारों शिकायतें दर्ज कराईं। iCloud, Apple Business Manager और Apple Sign-in सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में भी तेजी देखी गई। हालांकि, दोपहर करीब 2 बजे के बाद शिकायतों की संख्या कम होने लगी।

अमेरिकी समयानुसार दोपहर 3.30 बजे तक ज्यादातर सेवाओं में सुधार दिखाई देने लगा था। Apple के सिस्टम स्टेटस पेज पर उस समय केवल AppleCare on Device में आउटेज की जानकारी दिखाई दे रही थी।

NSA का नेटवर्क भी हुआ था प्रभावित

Apple की सेवाओं में आई तकनीकी गड़बड़ी ऐसे समय सामने आई है, जब इससे कुछ घंटे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का आंतरिक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ठप हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, NSA का नेटवर्क भी साइबर हमले की वजह से प्रभावित नहीं हुआ था। बाद में NSA ने पुष्टि की कि मेंटेनेंस के दौरान उसके नेटवर्क की कार्यक्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी। एजेंसी ने इसे अस्थायी तकनीकी गिरावट बताया।

Microsoft 365 से लेकर अमेरिकी एयरपोर्ट तक तकनीकी संकट

पिछले एक सप्ताह के दौरान कई बड़ी टेक कंपनियों, कारोबारी संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की सेवाओं में तकनीकी रुकावटें देखने को मिली हैं। 12 नवंबर को Microsoft 365 की कई सेवाएं प्रभावित हुई थीं। इनमें Outlook ईमेल प्लेटफॉर्म भी शामिल था। यह समस्या करीब पूरे दिन बनी रही। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वजह सॉफ्टवेयर बग और सर्वर की क्षमता से जुड़ी समस्या थी।

इसके कुछ समय बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने देश के सभी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोकने का आदेश दिया था। L3 Harris के सिस्टम में मेंटेनेंस के दौरान राउटर पर डेटा का अत्यधिक दबाव पड़ने और अमेरिकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर असर के कारण यह स्थिति बनी। इस तकनीकी गड़बड़ी के चलते हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं। कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा। हालांकि, कुछ घंटों के भीतर समस्या को ठीक कर लिया गया।

सोमवार को Chase Bank समेत कई बैंकों की सेवाओं में भी आउटेज की शिकायतें सामने आईं।

क्या इन तकनीकी गड़बड़ियों के पीछे साइबर हमला है?

लगातार सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इनके पीछे किसी साइबर हमले या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का हाथ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी या कंपनी ने इन घटनाओं को साइबर हमले से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। Apple और NSA दोनों ने अपनी सेवाओं में आई रुकावट को तकनीकी समस्या और मेंटेनेंस से जुड़ा बताया है।