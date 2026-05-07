मिचेल मार्श के शतक से लखनऊ बैंगलोर के खिलाफ हुआ 210 रन पार
LSGvsRCB लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने मिचेल मार्श (111 रन) की शतकीय पारी के दम पर बृहस्पतिवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 19 ओवर में तीन विकेट पर 209 रन का स्कोर खड़ा किया।
बारिश के कारण तीन बार हुई बाधा के बाद एक ओवर की कटौती की गई जिससे मैच 19-19 का कर दिया गया।मार्श ने 56 गेंद की पारी के दौरान नौ चौके और इतने ही छक्के जमाए। निकोलस पूरन ने 38 रन और कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 32 रन का योगदान दिया। आरसीबी के लिए कृणाल पंड्या रसिख सलाम और जोश हेजलवुड ने एक एक विकेट झटका।
लखनऊ सुपर जायंट्स (एकादश)
: मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडन मारक्रम, ऋषभ पंत (विकेट कीपर और कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज़ नदीम, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव। आरसीबी (एकादश) :
जैकब बेथल, विराट कोहली, देवदत्त पड़िक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेट कीपर), क्रुणाल पंंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख़ सलाम डार और जॉश हेज़लवुड।
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