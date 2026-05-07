बैंगलूरू को प्लेऑफ और फाइनल की मेजबानी ना मिलने से निराश हुआ KSCA

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ़ और फ़ाइनल की मेज़बानी के लिए नज़रअंदाज़ किए जाने पर अपनी निराशा ज़ाहिर की है, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा वेन्यू के बँटवारे को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं।
बुधवार (6 मई) को जारी एक विस्तृत स्पष्टीकरण में, केएससीए ने कहा कि उसने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्लेऑफ़ मैचों की मेज़बानी करने के लिए अपनी “तैयारी, इच्छा और गहरी दिलचस्पी” के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी थी, और अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने इस मामले पर बीसीसीआई से व्यक्तिगत रूप से बात भी की थी।
बयान में कहा गया, “शुरुआत में ही, केएससीए इस बात पर निराशा ज़ाहिर करता है कि आईपीएल प्लेऑफ़ मैच दूसरे केंद्रों को दे दिए गए हैं,” और साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि बेंगलुरु ने इस सीज़न में अपने पाँच लीग मैचों का आयोजन सफलतापूर्वक किया था। “मौजूदा सीज़न में बेंगलुरु में आयोजित आईपीएल मैचों की सुचारू व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, परिचालन दक्षता और दर्शकों के समग्र अनुभव के लिए व्यापक रूप से सराहना की गई थी।”
यह स्पष्टीकरण बीसीसीआई के उस फ़ैसले के बाद आया है जिसमें प्लेऑफ़ धर्मशाला और मुल्लांपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है – ये दोनों ही पिछले सीजन के उपविजेता पंजाब किंग्स के घरेलू मैदान हैं – जबकि फ़ाइनल की मेज़बानी अहमदाबाद को सौंपी गई है। यह पिछले पाँच संस्करणों में चौथी बार है जब पुनर्निर्मित मोटेरा स्टेडियम के इस्तेमाल में आने के बाद से अहमदाबाद को फ़ाइनल की मेज़बानी मिली है।
मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का घरेलू मैदान होने के नाते, परंपरा के अनुसार बेंगलुरु से ही फ़ाइनल की मेज़बानी करने की उम्मीद की जा रही थी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल जब भारत-पाकिस्तान विवाद के कारण कुछ समय के लिए रुकने के बाद आईपीएल फिर से शुरू हुआ था, तब हैदराबाद और कोलकाता को भी प्लेऑफ़ मैचों की मेज़बानी करने का मौक़ा नहीं मिला था।
बेंगलुरु से मैच हटाने के बारे में बताते हुए, बीसीसीआई ने दिन में पहले कहा था: “कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल बातों को ध्यान में रखते हुए, आईपीएल 2026 के प्लेऑफ़ इस सीज़न में एक खास मामले के तौर पर तीन अलग-अलग जगहों पर करवाए जाएँगे।” इसमें यह भी जोड़ा गया कि यह बदलाव “स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की कुछ ऐसी जरूरतों की वजह से हुआ, जो बीसीसीआई के तय नियमों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं।”
हालाँकि, केएससीए ने ज़ोर देकर कहा कि बोर्ड को भेजा गया उसका संदेश “पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित, ऑपरेशनल और स्पष्ट करने वाला था,” जिसका मकसद “इतने बड़े मैचों की मेज़बानी से जुड़ी लॉजिस्टिकल और स्टेकहोल्डर-संबंधी ज़रूरतों के बारे में पारदर्शिता और स्पष्टता लाना था।” उसने यह भी बताया कि बेंगलुरु में ऑपरेशनल ढाँचे का “2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही लगातार पालन किया जाता रहा है” और इस सीज़न में भी इसे एक जैसा ही लागू किया गया था, जिसमें इस जगह पर पहले हुए प्लेऑफ़ मैच भी शामिल हैं।
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