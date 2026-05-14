15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बड़ा कमाल, IPL के बाद INDIA-A टीम में Selection

भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर लंबे समय से जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, अब उसे आधिकारिक पहचान भी मिल गई है। सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने निडर अंदाज़ और विस्फोटक बल्लेबाजी से IPL 2026 में सुर्खियां बटोरने वाले वैभव सूर्यवंशी को इंडिया A टीम में जगह मिल गई है।
बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने जून में श्रीलंका में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज के लिए भारत A टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान युवा स्टार तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रियान पराग को उप-कप्तान बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है, वह हैं बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी।
IPL से India A तक, वैभव का तेजी से बढ़ता सफर
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। कम उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ जिस आत्मविश्वास से उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया।
11 मैचों में 440 रन, एक शतक और कई विस्फोटक पारियों के दम पर वैभव अब सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। कई मुकाबलों में उन्होंने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, हालांकि कुछ मैचों में वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए। इसके बावजूद उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच का रुख बदलने की क्षमता ने उन्हें India A तक पहुंचा दिया।
पहले भी दिखा चुके हैं दम
यह पहली बार नहीं है जब वैभव ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा हो। इससे पहले वह पिछले साल दोहा में खेले गए Rising Stars Asia Cup में भारत A का हिस्सा रह चुके हैं। उसी टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन ठोककर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था।
अब श्रीलंका दौरा उनके करियर का अगला बड़ा टेस्ट माना जा रहा है, जहां उन्हें विदेशी परिस्थितियों में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा।
तिलक वर्मा कप्तान, रियान पराग उप-कप्तान
India A टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को दी गई है। तिलक पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और अब उन्हें युवा टीम को लीड करने की जिम्मेदारी मिली है।
वहीं रियान पराग उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। IPL में कप्तानी और दबाव वाले मुकाबलों का अनुभव रखने वाले रियान इस युवा टीम के अहम खिलाड़ी होंगे।
टीम में युवा सितारों की भरमार
इस स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रियांश आर्य, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंह और सूर्यांश शेडगे जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूती देंगे।
विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र संभालेंगे, जबकि गेंदबाजी विभाग में यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, युद्धवीर सिंह और अरशद खान जैसे युवा तेज गेंदबाज नजर आएंगे।
श्रीलंका में होगा असली टेस्ट
यह ट्राई सीरीज श्रीलंका A, भारत A और अफगानिस्तान A के बीच दांबुला में खेली जाएगी। इसके बाद भारत A टीम श्रीलंका A के खिलाफ मल्टी-डे मैच भी खेलेगी।
श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों पर युवा बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य की असली परीक्षा होगी। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहने वाली हैं कि क्या वह IPL वाला अंदाज़ यहां भी बरकरार रख पाते हैं या नहीं।
India A Squad for Tri-Series
तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान।
ट्राई सीरीज का शेड्यूल
भारत A vs श्रीलंका A — 9 जून
भारत A vs अफगानिस्तान A — 11 जून
अफगानिस्तान A vs श्रीलंका A — 13 जून
भारत A vs श्रीलंका A — 15 जून
भारत A vs अफगानिस्तान A — 17 जून
अफगानिस्तान A vs श्रीलंका A — 19 जून
फाइनल — 21 जून
अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि IPL में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी क्या India A की जर्सी में भी उसी अंदाज़ में चमक बिखेर पाते हैं या नहीं।