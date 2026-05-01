शुक्रवार, 1 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. virat kohli shubman gill send off reaction wicket hug royal challengers bengaluru vs gujarat titans
Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: शुक्रवार, 1 मई 2026 (13:58 IST)

कोहली की दहाड़, गिल का Instagram पर तगड़ा जवाब—और आखिर में प्यारी सी Hug! जानें मामला

virat kohli shubman gill hindi news
आईपीएल 2026 में Royal Challengers Bengaluru और Gujarat Titans के बीच अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला गया मुकाबला भले ही लो-स्कोरिंग रहा हो, लेकिन मैदान पर जो एग्रेशन और बाद में सोशल मीडिया पर जो बेंटर देखने मिला, उसने मैच को अलग ही लेवल दे दिया। सबसे ज्यादा चर्चा रही Virat Kohli और Shubman Gill के बीच की ट्यूनिंग की जहां एग्रेशन भी था और दोस्ती भी।
 
मैच के दौरान वो पल खास बन गया जब गिल का विकेट गिरा। Bhuvneshwar Kumar की गेंद पर गिल ने शॉट खेला, लेकिन कवर में खड़े कोहली ने शानदार कैच लपक लिया। इसके बाद कोहली का पुराना, जोशीला अंदाज देखने को मिला कुछ सेकंड तक गिल को देखते रहे, जोरदार दहाड़ लगाई और गेंद को जमीन पर पटकते हुए सेलिब्रेशन किया। यह वही ‘विराट एग्रेशन’ था, जिसे फैंस लंबे समय से मिस कर रहे थे।
हालांकि मैच का रिजल्ट Gujarat Titans के पक्ष में गया। आरसीबी 155 रन पर सिमट गई और जवाब में गुजरात ने 6 विकेट खोकर 16वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। गिल ने 18 गेंदों में 43 रन की तेज पारी खेलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी, जबकि बाद में टीम ने मैच आराम से फिनिश किया।
 
लेकिन असली ट्विस्ट मैच के बाद आया, जब गिल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने कोहली की फोटो के साथ Jason Holder को टैग करते हुए लिखा—“Play Hold… Bold performance by team tonight।” यह कैप्शन आरसीबी के ‘Play Bold’ टैगलाइन पर एक हल्का-फुल्का मजाक था, जिसे फैंस ने तुरंत पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने इसे ‘फ्रेंडली सलेजिंग’ का नाम दिया।



 
मैच के दौरान भी दोनों खिलाड़ियों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत और नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन अंत में तस्वीर पूरी तरह पॉजिटिव रही। मुकाबला खत्म होने के बाद कोहली और गिल एक-दूसरे से हंसते हुए मिले और गले भी लगे, जिससे साफ हो गया कि मैदान पर जो कुछ हुआ, वो सिर्फ खेल का हिस्सा था।

कुल मिलाकर, यह मैच सिर्फ एक जीत-हार की कहानी नहीं रहा, बल्कि इसमें एग्रेशन, बेंटर और ब्रदरहुड तीनों का परफेक्ट मिक्स देखने को मिला। एक तरफ कोहली का ‘फायर’ दिखा, तो दूसरी तरफ गिल का ‘स्वैग’, और अंत में दोनों ने मिलकर यह याद दिला दिया कि क्रिकेट में कॉम्पिटिशन के साथ रिस्पेक्ट भी उतनी ही जरूरी है। 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com