होल्डर ने कैच नहीं किया था होल्ड, रजत थे नॉट आउट माना इयान बिशप ने

THE CONTROVERSIAL CATCH - What are your thoughts on the decision? pic.twitter.com/rbrdEQtkRr — Johns. (@CricCrazyJohns) April 30, 2026

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर इयान बिशप का मानना है कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के बीच गुरुवार की रात खेले गए मैच में जेसन होल्डर द्वारा रजत पाटीदार का पकड़ा गया कैच पूरी तरह वैध नहीं था। इयान बिशप ने अभिनव मुकुंद के साथ होल्डर के इस कैच पर चर्चा की।बिशप ने कहा, "इस बारे में मेरी बहस इस चीज़ पर होगी: जेसन होल्डर ने पहले गेंद को पकड़ा जिसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर शुरुआत में जब उनका हाथ स्लाइड कर रहा था तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। इसके बाद हाथ के नियंत्रण की बात करते हैं और साथ ही शरीर के नियंत्रण की भी। जब आप मैदान पर स्लाइड करने के बाद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वे ये मान रहे हैं कि उंगलियां गेंद के नीचे थीं?"क्योंकि हाथ का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर था जिसका मतलब है कि गेंद मैदान की ओर थी। अब मेरे लिए संदेह की बात गेंद और जमीन को लेकर है क्योंकि जब तक आप स्लाइड करना नहीं रोक लेते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं तब आपका शरीर पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है।"तो, आउट या नॉट आउट? "मुझे लगता है कि मेरे दिमाग़ में इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि ये (नॉट आउट) था।MCC के क्रिकेट के नियम कहते हैं कि कैच तभी वैध माना जाता है जब फ़ील्डर का "गेंद और अपनी मूवमेंट पर पूरी तरह नियंत्रण रहे इससे पहले कि गेंद जमीन को छू जाए।"