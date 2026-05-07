कोहली और गिल के साथ खेले हुए इस क्रिकेटर का हुआ निधन
भारत अंडर-19 और पंजाब के पूर्व तेज गेंदबाज़ अमनप्रीत सिंह गिल का बुधवार को चंडीगढ़ में 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अंडर-19 क्रिकेट में गिल, विराट कोहली के टीममेट रहे थे। उन्होंने 2006 से 2008 के बीच पंजाब के लिए छह प्रथम श्रेणी मैच खेले और 11 विकेट लिए। वह पहले आईपीएल के दौरान पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) का भी हिस्सा रहे थे और बाद में पंजाब की सीनियर चयन समिति के सदस्य भी बने। बुधवार रात हैदराबाद में सनराइज़र्स हैदराबाद (एसआरएच) के ख़िलाफ़ मैच के दौरान पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने अमनप्रीत को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधी।
कोहली ने ट्वीट किया कि यह ख़बर सुनकर वह “हैरान और दुखी” हैं, जबकि युवराज सिंह ने भी गिल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “अमनप्रीत सिंह गिल के निधन की ख़बर सुनकर बेहद दुख हुआ। शुरुआती दिनों में हमने साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था। वह शांत स्वभाव के मेहनती क्रिकेटर थे और खेल से बेहद प्यार करते थे।”
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया- “पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पूर्व पंजाब क्रिकेटर और पंजाब सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य अमनप्रीत सिंह गिल के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। शोक संतप्त परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं।”
गिल ने 2007 में भारत के लिए कई यूथ वनडे और एक तीन-दिवसीय यूथ “टेस्ट” मैच खेले थे। उस दौरान उन्होंने टीम के साथ इंग्लैंड, मलेशिया और श्रीलंका का दौरा भी किया। हालांकि वह कोहली की कप्तानी वाली उस भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके थे, जिसने 2008 अंडर-19 विश्व कप जीता था।