9000 रन और अब भी भूख बरकरार! एलीट लिस्ट में सबसे आगे कोहली, पीछे रोहित शर्मा, देखें

आईपीएल 2026 में एक बार फिर विराट कोहली (Virat Kohli) ने इतिहास रच दिया। Virat Kohli ने 9000 रन पूरे करके लीग में एक नया Milestone स्थापित किया और खास बात ये कि ये उपलब्धि उन्होंने उसी Arun Jaitley Stadium में हासिल की, जहां से उनके क्रिकेट सफर की शुरुआत हुई थी। Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals मुकाबले में कोहली ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि मैच भी स्टाइल में खत्म किया लगातार दो छक्के लगाकर 76 रन का टारगेट चेज करते हुए नाबाद पारी खेली।









38 की उम्र में भी क्यों नहीं रुक रहा ‘किंग’?

जहां ज्यादातर खिलाड़ी इस उम्र में ढलान पर होते हैं, वहीं कोहली का गेम और फिटनेस उल्टा और निखरता जा रहा है।



RCB RECORD THE 2ND FASTEST CHASE IN IPL HISTORY.



- RCB’s NRR shoot to 1.92 pic.twitter.com/DU8YLIcvsT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 27, 2026

उनकी फिटनेस लेवल आज भी 25 साल के खिलाड़ी जैसा है

रनिंग बिटवीन द विकेट, शॉट सिलेक्शन और गेम अवेयरनेस, सब कुछ टॉप क्लास

स्ट्राइक रोटेशन और फिनिशिंग एबिलिटी में जबरदस्त सुधार

कोहली सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि मैच कंट्रोल कर रहे हैं—जो उन्हें बाकी बल्लेबाज़ों से अलग बनाता है।





आरसीबी के ऑलराउंडर Krunal Pandya ने भी कोहली की जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक:

“उनकी consistency और hunger unbelievable है… उन्होंने भारत में क्रिकेट की फिटनेस कल्चर ही बदल दी।” आज टीम इंडिया की फिटनेस स्टैंडर्ड्स जिस लेवल पर हैं, उसमें कोहली का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है।

ऑरेंज कैप? ये तो कोहली का पीछा खुद करती है!

इस सीजन में भी कहानी वही है—

कोहली धीरे-धीरे रन बनाते हैं… और अचानक ऑरेंज कैप की रेस में टॉप कंटेंडर बन जाते हैं।

8 पारियों में 351 रन

औसत 58.50

स्ट्राइक रेट 160+

रिकॉर्ड्स की लंबी लिस्ट

9000+ IPL रन

275 मैच

8 शतक, 74 Plus Fifty

एवरेज 40+

मैच का हाल एक नजर में

Royal Challengers Bengaluru ने पहले गेंदबाजी करते हुए Josh Hazlewood (4/12) और Bhuvneshwar Kumar (3/5) की शानदार गेंदबाजी से Delhi Capitals को सिर्फ 75 रन पर समेट दिया।

इसके बाद बैटिंग में

* Devdutt Padikkal

* Jacob Bethell

* और कोहली

ने मिलकर सिर्फ 6.3 ओवर में मैच खत्म कर दिया।

RCB की रफ्तार तेज