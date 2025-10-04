Gaza Peace Plan : ट्रंप की चेतावनी के बाद झुका हमास, रिहा होंगे सभी इजराइली बंधक
ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए सहमति दी। इस बीच ट्रंप ने इजराइल से भी गाजा पर हमले रोकने को कहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास सभी इजराइली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया है। हालांकि उसका कहना है गाजा में शांति के लिए बनाई गई अमेरिकी योजना के कई प्रमुख बिंदुओं पर वह चर्चा करना चाहता है। इस बीच ट्रंप ने इजराइल से भी गाजा पर हमले रोकने को कहा है। ALSO READ: ट्रंप की धमकी! हमास पर ऐसा कहर टूटेगा कि पहले कभी नहीं देखा होगा
हमास की ओर से बंधकों की रिहाई की घोषणा के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमास की ओर से जारी हुए बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, जिससे कि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्द बाहर निकाल सकें।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे प्रस्तावित समय शांति समझौते पर सहमत होना होगा। यह उसके लिए आखिरी मौका है। यदि समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसा कहर टूटेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा।
क्या है समझौता : दोनों पक्षों की सहमति पर युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और युद्ध विराम लागू रहेगा। इजरायल द्वारा सार्वजनिक रूप से समझौते को स्वीकार करने के बाद हमास को सभी बंधकों (जीवित या मृत) को लौटाना होगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए फिलिस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 अन्य गाजावासियों (महिलाओं और बच्चों सहित) को रिहा करेगा।
बंधकों की रिहाई के बाद इजराइली सेना सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हट जाएगी, और बाद में चरणबद्ध तरीके से गाजा से पूरी तरह हट जाएगी। हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे (सुरंगों और हथियार निर्माण केंद्रों सहित) को नष्ट कर दिया जाएगा।
अमेरिका अरब और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक बल बनाएगा, जिसे गाजा में तैनात किया जाएगा। यह बल आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित करेगा। गाजा का शासन एक तकनीकी और गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा चलाया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत काम करेगी।
समझौता स्वीकार होते ही गाजा पट्टी में पूरी मानवीय सहायता तुरंत भेजी जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज), अस्पतालों और बेकरियों का पुनर्वास शामिल है। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो जाना चाहें वे स्वतंत्र रूप से जा और वापस आ सकेंगे। इस योजना के मुताबिक जब गाजा का पुनर्विकास आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी अथॉरिटी (PA) में सुधार होंगे, तो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राष्ट्र राज्य के लिए एक विश्वसनीय मार्ग की परिस्थितियां बन सकती हैं।
