न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, पार्किंग के समय आपस में टकराए 2 विमान
NewYork plane accident : अमेरिका के न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर पार्किंग के समय गुरुवार को 2 विमान आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में एक की नाक और दूसरे का पंख टूट गया।
मीडिया खबरों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी इसी एयरलाइंस का दूसरा विमान लैंडिंग के बाद गेट की तरफ आ गया। दोनों आपस में टकरा गए।
हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर हैं। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक विमान का पूरा पंख गायब है, जबकि दूसरी फ्लाइट का अगला हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ है।
गौरतलब है कि अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे।
edited by : Nrapendra Gupta