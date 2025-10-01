बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वॉशिंगटन , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (08:51 IST)

अमेरिका में शटडाउन का खतरा, ट्रंप की कर्मचारियों को छंटनी की धमकी

Shut Down Threat in USA : संघीय एजेंसियों को फंडिंग के मामले में अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बनने से अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की अनिश्चितता के बीच संघीय कर्मचारियों की छंटनी की धमकी दी है।
 
इस मुद्दे पर दोनों बातचीत करने के भी इच्छुक नहीं हैं। इस वजह से अस्थायी व्यय विधेयक पर सीनेट में मतदान एक बार फिर विफल होने की संभावना है। इससे सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा बढ़ गया है। ALSO READ: हमास को डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, आपके पास केवल 3-4 दिन, नहीं तो होगा दु:खद अंत
 
डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाए। वे इस विधेयक में संशोधन करना चाहते हैं ताकि लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जबकि रिपब्लिकन का कहना है कि उन्हें इस मुद्दे से अलग से निपटना होगा।
 
1981 के बाद 14 बार अमेरिका में इस तरह की स्थिति बनी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस गतिरोध को बेतुका बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अब शटडाउन होना तय है। ALSO READ: H1B वीजा पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान, होंगे बड़े बदलाव
 
संघीय एजेंसियों ने इससे निपटने के लिए विस्तृत योजनाएं जारी की हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्राहक सेवा और अन्य गैर-आवश्यक गतिविधियों वाले कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे और यदि कांग्रेस धनराशि समाप्त होने से पहले किसी समाधान पर सहमत नहीं होती है तो हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा।
 
एयरलाइनों ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से उड़ानों पर सीधा असर पड़ सकता है। श्रम विभाग मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं करेगा, तो लघु व्यवसाय प्रशासन ऋण जारी करना बंद कर देगा। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने भी प्रदूषण-सफाई के कुछ प्रयासों को स्थगित करने का फैसला किया है।
जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाबआज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसलाकेंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ालेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, पर स्थिति तनावपूर्ण, लेह एपेक्स बाडी पहले ही बातचीत के लिए शर्तें रख चुकी है

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीमध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा

दशहरे से पहले महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानिए क्या है नए दाम?

दशहरे से पहले महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानिए क्या है नए दाम?Commercial gas cylinder : दशहरे से एक दिन पहले तेल कंपनियों कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लोगों को झटका दिया है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से 15.50 रुपए महंगा हो गया है। 6 माह बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं।

दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मान्यता पर विवाद क्यों?

दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मान्यता पर विवाद क्यों?पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर राजनीतिक खींचतान हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में दावा किया कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल कराने में केंद्र सरकार का प्रयास था।

LIVE: आज RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी

LIVE: आज RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। पल पल की जानकारी...

NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े, दिल्ली में सबसे ज्यादा हत्याएं, साइबर क्राइम 31 प्रतिशत तक बढ़े

NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े, दिल्ली में सबसे ज्यादा हत्याएं, साइबर क्राइम 31 प्रतिशत तक बढ़ेराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2023 में अपराध की प्रवृत्तियों में अहम बदलाव देखने को मिले हैं। जनजातियों के खिलाफ अपराधों और साइबर अपराधों वृद्धि हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर घंटे 3 बलात्कार और 3 हत्या की घटनाएं हो रही हैं।

CM डॉ. मोहन यादव का ऐलान, भाईदूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए प्रतिमाह

CM डॉ. मोहन यादव का ऐलान, भाईदूज से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए प्रतिमाहमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि दीपावली की भाई दूज से लाडली बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि प्रतिमाह उनके खातों में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर शहर में आयोजित विभिन्न गरबा महोत्सव कार्यक्रमों में मंगलवार देर रात सम्मिलित हुए। कार्यक्रमों में पहुंचते ही उपस्थित नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
