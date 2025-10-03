शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. US President Donald Trump threatens Hamas
Written By
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (21:19 IST)

ट्रंप की धमकी! हमास पर ऐसा कहर टूटेगा कि पहले कभी नहीं देखा होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- हमास को समझौते पर सहमत होना ही होगा

Trump threatens Hamas
What is the Israel Palestine Peace Agreement : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को हमास को नई समय सीमा दी है साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे प्रस्तावित समय शांति समझौते पर सहमत होना होगा। ... और यह उसके लिए आखिरी मौका है। यदि समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसा कहर टूटेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि हमास को अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। 
 
ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रविवार शाम 6 बजे (वॉशिंगटन डीसी के समयानुसार) हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए। हमास को समझौते पर सहमत होना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है कि तो फिर उसकी दुर्गति होना तय है। उन्होंने कहा कि सभी देश समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब हमास की बारी है और उसके लिए यह आखिरी मौका भी है। 
 
दरअसल, इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए 20 सूत्री योजना की घोषणा की है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि यदि हमास समझौते से पीछे हटना है तो इस हमास के खात्मे के लिए इजराइल अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन हमास ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। ट्रंप ने मध्य पूर्व के अन्य सहयोगियों के समर्थन का भी दावा किया है। 
 
क्या है समझौता : दोनों पक्षों की सहमति पर युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और युद्ध विराम लागू रहेगा। इजरायल द्वारा सार्वजनिक रूप से समझौते को स्वीकार करने के बाद हमास को सभी बंधकों (जीवित या मृत) को लौटाना होगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए फिलिस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 अन्य गाजावासियों (महिलाओं और बच्चों सहित) को रिहा करेगा।
 
बंधकों की रिहाई के बाद इजराइली सेना सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हट जाएगी, और बाद में चरणबद्ध तरीके से गाजा से पूरी तरह हट जाएगी। हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे (सुरंगों और हथियार निर्माण केंद्रों सहित) को नष्ट कर दिया जाएगा।
 
अमेरिका अरब और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक बल बनाएगा, जिसे गाजा में तैनात किया जाएगा। यह बल आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित करेगा। गाजा का शासन एक तकनीकी और गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा चलाया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत काम करेगी।
 
समझौता स्वीकार होते ही गाजा पट्टी में पूरी मानवीय सहायता तुरंत भेजी जाएगी, जिसमें बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज), अस्पतालों और बेकरियों का पुनर्वास शामिल है। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो जाना चाहें वे स्वतंत्र रूप से जा और वापस आ सकेंगे। इस योजना के मुताबिक जब गाजा का पुनर्विकास आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी अथॉरिटी (PA) में सुधार होंगे, तो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राष्ट्र राज्य के लिए एक विश्वसनीय मार्ग की परिस्थितियाँ बन सकती हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासाबुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतेंभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि जून से सितंबर तक अत्यंत प्रतिकूल मौसम के चलते देश भर में कम से कम 1,528 लोगों की जान चली गयी, जिनमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। आईएमडी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए।

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

ड्राइविंग माय ड्रीम्स से बेटियों को स्वावलंबन की नई उड़ान दे रही योगी सरकार

ड्राइविंग माय ड्रीम्स से बेटियों को स्वावलंबन की नई उड़ान दे रही योगी सरकारDriving My Dreams: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत 'ड्राइविंग माय ड्रीम्स' कार्यक्रम के साथ हुई। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आयोजित इस अभिनव पहल ने नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नया आयाम दिया।

कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्‍त, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कई बच्चों की हुई मौत

कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्‍त, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कई बच्चों की हुई मौतCough syrup case : मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के कारण 9 से 11 बच्चों की मौत की खबर के बाद सरकार ने कहा कि बच्चों में कफ सिरप का अंधाधुंध उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डीजीएचएस (DGHS) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में बच्चों को खांसी की दवा सोच-समझकर और सावधानी से देने की सलाह दी गई है।

मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद से महिलाओं और बेटियों के सपनों को लगेंगे पंख

मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद से महिलाओं और बेटियों के सपनों को लगेंगे पंखMaa Pateshwari Shakti Samvad: योगी सरकार द्वारा प्रदेश भर में महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने एवं सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीएम योगी के मार्गदर्शन में देवीपाटन मंडल में महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण उत्थान एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अनूठी पहल 'मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद' संवाद से सशक्तिकरण की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

मुरैना सोलर प्लस स्टोरज परियोजना में देश में पहली बार 2.70 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ

मुरैना सोलर प्लस स्टोरज परियोजना में देश में पहली बार 2.70 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफमध्यप्रदेश मुरैना में अपनी पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना विकसित कर रहा है, जिसमें रु 2.70 प्रति यूनिट का ऐतिहासिक टैरिफ प्राप्त हुआ है । यह भारत में पहली बार है कि किसी Firm and dispatchable नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रु 3 प्रति यूनिट से कम टैरिफ हासिल किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने मुरैना सोलर प्रोजेक्ट को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुरैना परियोजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Kashmir में रेलवे ने रचा नया इतिहास, पहली आटो मालगाड़ी से 116 कारें पहुंचीं कश्मीर

Kashmir में रेलवे ने रचा नया इतिहास, पहली आटो मालगाड़ी से 116 कारें पहुंचीं कश्मीरJammu and Kashmir News : जम्मू और कश्मीर के लाजिस्टिक्स और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक विकास में आटोमोबाइल ले जाने वाले पहले रेक को आज रेलवे के नव संचालित अनंतनाग गुड्स शेड में सफलतापूर्वक उतार दिया गया। माल ढुलाई संपर्क को बढ़ावा देते हुए उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को कश्मीर घाटी के लिए अपनी पहली आटोमोबाइल रेक भेजी, जिसमें हरियाणा के मानेसर से अनंतनाग जिले तक 116 मारुति सुजुकी वाहन भेजे गए।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com